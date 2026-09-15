Продажи WARDOGS уже превысили 2 миллиона копий - игра находится в раннем доступе

WARDOGS — настоящий суперхит. Этот многопользовательский военный шутер от первого лица, вышедший в раннем доступе на ПК 10 сентября, уже достиг важной отметки по объёму продаж.

Студия BULKHEAD сообщила в соцсети X, что всего за пять дней было продано более двух миллионов копий игры. За первые сутки после выхода продажи составили 1,25 миллиона экземпляров.

По данным сайта SteamDB, пиковый онлайн в WARDOGS достиг 428 666 одновременных игроков. Игра заняла четвёртое место в списке самых популярных проектов в Steam.

Стоит отметить, что выход версии для консолей запланирован на 2028 год.