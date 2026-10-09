Разработчик Wardogs объяснил частые проигрыши Синей команды и пообещал исправить баланс во 2 сезоне

Команда, стоящая за Wardogs, подтвердила, что Lonestar (она же Синяя команда) проигрывает чаще остальных, и готовит масштабные изменения во втором сезоне, чтобы исправить это.

С момента запуска Wardogs в начале сентября в сети появилось огромное количество мемов, высмеивающих Синюю команду. По какой-то причине Lonestar постоянно проигрывает, а интернет наводнен видеороликами, где «синие» игроки разбивают вертолеты прямо на базе и выставляют себя дураками.

Студия Bulkhead подтвердила, что процент побед Lonestar действительно ниже, чем у других команд в Wardogs, но со временем он всё же вырос. Во время альфа-тестирования доля побед Lonestar составляла около 10%, но в последние недели поднялась до 20%. Сооснователь Bulkhead Ховард Филпотт отметил, что это частично связано с тем, что игроки сами выбирают Lonestar, видя в этом челлендж и возможность поддержать аутсайдеров. Он даже пошутил, что репутация Синей команды стала своего рода пиар-проблемой.

Изначально — и здесь важно процитировать правильно — в альфе этот показатель составлял около 10%, — рассказал он. — Это привело к восприятию в духе: "Синие — отстой, не заходи за них". Из-за этого все соревновательные игроки, которые хотят побеждать, пытаются прожать зеленую или красную команду, чтобы попасть в коллектив посильнее. В последнее время доля побед приблизилась к 15–20%. Сейчас она, пожалуй, ближе к 20%, так как люди стали активно заходить за синих, чтобы попытаться вытянуть их к победе, и за этим довольно забавно наблюдать. Но отрицать нечего: они проигрывают чаще двух других команд именно из-за этого закрепившегося стереотипа

Bulkhead принимает меры для исправления ситуации к запуску второго сезона, который состоится на следующей неделе. Главное изменение — корректировка точек возрождения (спавнов) и полная перестройка баз для всех команд на карте «Бакурани» (Bakurani). Старший продюсер Кейн Аллард отметил, что репутация синих могла усугубиться тем, что на Бакурани они проигрывали значительно чаще — возможно, из-за проблем самой локации. В итоге разработчики решили встряхнуть все точки возрождения.

Мы перенесли все три спавна, так что переехала не только Синяя команда, — заявил Аллард. — Свои позиции сменили и синие, и красные, и зеленые. Сама "горячая зона" Бакурани осталась прежней, изменились только зоны появления. Это буквально вдохнуло в карту новую жизнь, и наши внутренние тесты по базам данных показывают, что баланс выровнялся. Но да, как и сказал Ховард, у Lonestar есть реальная пиар-проблема, и мы готовим еще несколько фишек, которые, как мы надеемся, помогут переломить ход событий

Среди этих «нескольких фишек» — изменение насыщенности цвета формы Lonestar, чтобы бойцы могли лучше сливаться с окружением, бонусы к валюте и опыту за игру и победу в составе Lonestar, и даже плакаты на базах других команд, призывающие игроков переходить к синим.

«Да, мы готовим кое-что веселое, — добавил Филпотт. — Мы даже вешаем на спавнах чужих команд плакаты вроде "Ты нужен Lonestar". Так что должно быть весело».

На пресс-конференции генеральный директор Bulkhead Джо Брэммер пошутил, что «если вы не играете за синюю команду, то вы, на самом деле, трус». На этом всё — теперь дело за самими игроками, которым предстоит использовать эти баффы и изменения, чтобы переломить восприятие фракции Lonestar.

Второй сезон Wardogs стартует 15 октября.