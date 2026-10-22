Разработчики Wardogs ограничивают игру по регионам из-за читеров, но игроки жалуются на дискриминацию

Студия Bulkhead внедряет региональные ограничения в сетевом шутере Wardogs, чтобы сократить количество читеров. Разработчики объясняют решение необходимостью защитить большинство игроков от наплыва пользователей из регионов, где, по их наблюдениям, чаще встречается нечестная игра. Однако нововведение вызвало недовольство, особенно среди игроков из Азии и тех, кто играет с друзьями из других стран.

Сейчас ограничение работает через максимальный пинг — задержку соединения с сервером, — который не должен превышать 175 мс. Такой подход должен мешать подключению игроков из удалённых регионов с нестабильным соединением и одновременно снизить число читеров. При этом система не определяет напрямую, использует ли конкретный игрок запрещённые программы.

«Мы решили защитить наибольшее количество игроков от наплыва пользователей из регионов, где чаще встречаются читеры», — объяснила Bulkhead в соцсетях. В студии признали, что региональные ограничения противоречат важной для Wardogs социальной составляющей, но заявили, что вынуждены ставить интересы большинства выше интересов меньшей группы игроков.

Многие пользователи раскритиковали решение. Некоторые заявили, что больше не могут играть с друзьями из других стран, и потребовали вернуть деньги за игру. Другие считают, что разработчикам следует совершенствовать античит, а не ограничивать доступ целых регионов. Особенно резко отреагировали некоторые азиатские игроки, которые жалуются на предвзятое отношение и обвинения в читерстве только из-за высокого пинга или региона подключения.

Глава Bulkhead Джо Браммер признал, что нынешняя мера затрагивает часть игроков ради защиты остальных. По его словам, команда ищет решение, которое позволит пользователям из разных регионов играть вместе. Он также назвал ограничение по пингу временной мерой, а не окончательным решением проблемы.

Разработчики объясняют, что определить реальное местоположение игрока непросто, в том числе из-за использования VPN. Более точная система потребует времени, поэтому пока Bulkhead продолжит ужесточать региональные ограничения. Когда появится полноценная альтернатива нынешнему подходу, студия не уточнила.