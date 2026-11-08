Разработчики Wardogs пригрозили банами за использование низких настроек графики

Разработчики Wardogs из Bulkhead собираются запретить некоторым игрокам использовать сверхнизкие настройки графики, пригрозив банами за обход ограничений. Новое правило вступит в силу с началом третьего сезона и уже вызвало недовольство сообщества.

Речь идёт о настройке Potato Shadows, которая практически полностью отключает тени, повышая производительность и одновременно предоставляя преимущество в соревновательных матчах. Изначально она предназначалась для игроков со слабым железом, однако разработчики считают несправедливым её использование на мощных компьютерах.

В анонсе третьего сезона Bulkhead заявила, что при запуске обновления принудительно сбросит эту настройку, чтобы игроки, которым она не требуется для нормальной работы игры, не могли продолжать её использовать. Если владельцы мощных ПК попытаются обойти ограничение именно для Potato Shadows, это может привести к бану. При этом обычный Potato Mode под запрет не попадает.

Решение вызвало вопросы у игроков. Многие могут даже не заметить предупреждения в социальных сетях или описании обновления и неожиданно получить наказание за изменение обычных внутриигровых настроек. Кроме того, характеристики компьютера не всегда отражают его реальную производительность: старое или повреждённое оборудование иногда требует более низких параметров графики, даже если формально соответствует высоким требованиям.

Отдельные игроки также снижают настройки ради стабильного FPS или просто предпочитают такой визуальный стиль. Возможность свободно менять параметры графики — одна из базовых особенностей компьютерных игр, а наказание за использование встроенных настроек выглядит чрезмерным.

Несмотря на то что Potato Shadows изначально создавалась для владельцев слабых ПК, попытка ограничить её использование исключительно этой категорией игроков вызвала недоумение в сообществе Wardogs.