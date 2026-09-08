Разработчики WARDOGS рассказали, как будут бороться с читерами

Разработчики WARDOGS выпустили последний видеоблог перед выходом игры в ранний доступ и впервые подробно рассказали о борьбе с читерами.

По словам команды, в игре будут работать четыре системы обнаружения, отслеживания и блокировки нарушителей, включая машинное обучение и анализ телеметрии. Разработчики собирают большое количество данных о действиях игроков: количество и скорость убийств, поведение, перемещения и другие параметры. Также система анализирует невозможные ракурсы и различные ситуации в трёхмерном пространстве.

Во время бета-тестирования разработчики уже обнаружили первых читеров. По их словам, команда отслеживала их действия ещё до запуска серверов, а после начала тестирования количество нарушителей оказалось небольшим.

При этом разработчики признают, что полностью избавиться от читеров невозможно. Это постоянная гонка, в которой создатели читов придумывают новые способы обхода защиты, а разработчикам приходится создавать новые методы обнаружения.

Игроков просят активно использовать встроенную функцию жалоб. Все обращения будет отслеживать отдельная команда, которая займётся борьбой с читерами как минимум до конца года.

Дополнительной защитой станут серверы сообщества. Их администраторы получат доступ к инструментам Archon, позволяющим самостоятельно и практически мгновенно блокировать нарушителей. Возможности таких серверов на старте будут ограничены, но разработчики обещают постепенно добавлять новые настройки.

При этом команда призывает игроков не распространять ролики с читерами и не превращать отдельные случаи в повод для кликбейта. По мнению разработчиков, это может создавать ложное впечатление о масштабах проблемы и одновременно давать читерам дополнительное внимание.

WARDOGS выйдет в ранний доступ 10 сентября.