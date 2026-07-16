Разработчики WARDOGS рассказали об оптимизации игры и пригласили на закрытое тестирование

Авторы WARDOGS выпустили новый эпизод дневников разработки WARDOGS Debrief, посвященный производительности игры. По словам команды, оптимизация была одним из главных приоритетов с самого начала разработки, и именно этому аспекту уделялось особое внимание на протяжении последних нескольких лет.

Разработчики рассказали, что для создания максимально достоверного окружения проводили исследования в реальных условиях, собирая материалы и референсы во время поездки в Грузию.

Кроме того, команда постоянно тестирует и оптимизирует проект на широком спектре компьютерных конфигураций, чтобы обеспечить стабильную работу игры на различном «железе». Пользователям также будет доступен широкий набор графических настроек, позволяющий адаптировать качество изображения и производительность под возможности своего ПК.

По словам разработчиков, участники закрытых тестирований уже отмечают высокий уровень оптимизации и приятно удивлены тем, насколько хорошо игра работает даже на текущем этапе разработки.

Все желающие могут подать заявку на участие в закрытом плейтесте WARDOGS через официальный сайт проекта.