Разработчики Wardogs ускорят выход третьего сезона из-за недовольства игроков

Разработчики Wardogs из студии Bulkhead решили значительно ускорить выход третьего сезона после негативной реакции игроков на последнее обновление. Второй сезон стартовал 15 октября и привлёк новую аудиторию, однако изменения в системе прогрессии вызвали недовольство сообщества. Теперь команда намерена раньше выпустить следующий сезон, чтобы дать игрокам возможность начать заново.

По задумке разработчиков, второй сезон должен был стать полноценным новым стартом благодаря сбросу прогресса. Однако ускоренная прокачка привела к обратному эффекту: некоторые игроки уже за несколько дней добрались до экипировки четвёртого уровня и основных боевых танков. В результате сброс не оправдал ожиданий, а баланс прогрессии оказался под вопросом.

Bulkhead признала ошибку в публикации в социальных сетях, отметив, что ускорять развитие игроков было неправильным решением. При этом разработчики считают, что не все спорные изменения нужно отменять немедленно: некоторые из них требуют дополнительного наблюдения, прежде чем команда сможет оценить их влияние на игру.

Студия также исключила возможность повторного сброса прогресса в ближайшие выходные, поскольку это было бы несправедливо по отношению к тем, кто уже продвинулся во втором сезоне. Вместо этого команда решила значительно приблизить выход третьего сезона и части нового контента. Более подробный план обещают представить в следующем видеоотчёте разработчиков.

Несмотря на критику обновления, Wardogs сохраняет внушительную аудиторию. На момент публикации оригинальной новости в Steam одновременно играли около 209 тысяч человек — это пятый результат среди самых популярных игр платформы. Разработчики подчеркнули, что ранний доступ как раз и нужен для того, чтобы получать отзывы сообщества, выявлять ошибки и корректировать развитие проекта.