Разработчики Wardogs уверены, что портирование игры на PS6 и Xbox Project Helix не вызовет сложностей

Студия Bulkhead планирует выпустить шутер Wardogs на консолях следующего поколения, включая PlayStation 6 и Xbox Project Helix. По словам разработчиков, перенос игры на новое оборудование не должен потребовать значительных усилий, если удастся обеспечить ее стабильную работу на нынешних консолях.

Сооснователь Bulkhead Говард Филпотт в интервью изданию IGN заявил, что для команды выпуск Wardogs на следующем поколении консолей будет практически обычным портированием. Старший продюсер Кейн Аллард добавил, что студия уже обсуждает консольные версии с производителями платформ. По его мнению, если игра будет работать на базовых моделях PlayStation и Xbox текущего поколения, адаптация для новых систем не должна стать серьезной проблемой — прежде всего можно будет рассчитывать на прирост производительности.

Выход Wardogs на консолях запланирован на 2028 год, однако точные платформы пока не подтверждены. Сроки появления PS6 и следующего Xbox также остаются неизвестными. Хотя ранее аналитики допускали запуск новой консоли Sony в 2028 году, более поздний релиз сейчас выглядит все вероятнее.

Microsoft, в свою очередь, продолжает развивать Project Helix. Глава Xbox Аша Шарма ранее заявила, что новое поколение будет представлять собой целое семейство устройств, а не одну консоль. Компания намерена предложить как традиционную игровую систему, так и решения для тех, кто предпочитает играть в дороге.

Пока Wardogs доступна только на ПК в раннем доступе. Уже на следующей неделе игра получит второй сезон, который добавит новые возможности, в том числе погодные эффекты и дождь.