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WARDOGS 10.09.2026
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.5 62 оценки

Разработчики WARDOGS уже готовят контент для второго сезона

ОгурчикЮрец ОгурчикЮрец

Создатели тактического шутера WARDOGS из Bulkhead уже начали работу над вторым сезоном игры. По словам главы студии Джо Браммера, обновление может выйти примерно через три недели и добавить контент, который разработчикам пришлось отложить к старту раннего доступа.

При этом команда продолжает анализировать отзывы игроков и собранную статистику. Разработчики уже знают о ряде проблем, которые требуют доработки. В частности, игроки жалуются на баланс между сторонами, а также на текущее состояние транспорта.

В Bulkhead понимают, что после релиза интерес к WARDOGS со временем неизбежно снизится. Поэтому разработчики хотят использовать полученные данные и отзывы сообщества для дальнейшего развития игры, не рассчитывая на постоянный рекордный онлайн.

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