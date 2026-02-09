Разработчики WARDOGS высмеяли Call of Duty: "Никаких скинов Никки Минаж"

Студия Bulkhead, представившая на прошлой неделе тактический шутер WARDOGS, привлекла внимание не только первым трейлером, но и резким заявлением о монетизации. В официальном сообщении команда подчеркнула, что в их игре не будет боевых пропусков, платных преимуществ и, цитируя разработчиков, «никаких скинов Никки Минаж — никакой ерунды».
Этот комментарий стал очевидным выпадом в сторону Call of Duty, которая в последние годы активно продвигает кроссовер-косметику с участием знаменитостей и персонажей поп-культуры, что, по мнению многих игроков, размывает серьёзный тон серии.
WARDOGS позиционируется как реалистичный тактический шутер с масштабными боями, разрушаемым окружением, техникой и уникальной экономической системой. В каждом матче игроки начинают с фиксированной суммой денег, которую зарабатывают в процессе игры и тратят на оружие, транспорт, улучшения и тактические преимущества.
Разработчики подчёркивают, что косметические предметы в игре будут зарабатываться исключительно через игровой процесс, без микротранзакций и платных пропусков.
Точная дата релиза WARDOGS пока не объявлена, но студия приглашает всех заинтересованных подписаться на обновления, чтобы не пропустить начало тестирования и дальнейшие анонсы.
Не люблю такие шутеры!
Хочу шутер по стелсу: 50 агентов SWAT против 50 агентов СПЕЦНАЗ и никаких прямых противостояний. Тактика, подкрадывание, звуки шагов и перезарядки оружия, звук падающих гильз, шёпот переговоров по рации, чтобы не только команда в наушниках слышала ,но и враг в паре метров сообщение из-за угла слышал.
Вот в это я сыграл бы.
И скины каких-нибудь Джеймсов Бондов, Ассасинов, Агентов Х, чтобы не знал, где свой, а где чужой из этих 100 вооружённых до зубов партизанов. Всё против всех без чётких разделений на команды, но с договорной на месте взаимопомощью с возможностью блефа.
И чтобы можно было заработать в бою на ядерку и снести половину карты одним зарядом
и тут же
- недоумок
И чтобы можно набигать и грабит корованы.