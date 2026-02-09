Разработчики WARDOGS высмеяли Call of Duty: "Никаких скинов Никки Минаж"

Студия Bulkhead, представившая на прошлой неделе тактический шутер WARDOGS, привлекла внимание не только первым трейлером, но и резким заявлением о монетизации. В официальном сообщении команда подчеркнула, что в их игре не будет боевых пропусков, платных преимуществ и, цитируя разработчиков, «никаких скинов Никки Минаж — никакой ерунды».

Этот комментарий стал очевидным выпадом в сторону Call of Duty, которая в последние годы активно продвигает кроссовер-косметику с участием знаменитостей и персонажей поп-культуры, что, по мнению многих игроков, размывает серьёзный тон серии.

WARDOGS позиционируется как реалистичный тактический шутер с масштабными боями, разрушаемым окружением, техникой и уникальной экономической системой. В каждом матче игроки начинают с фиксированной суммой денег, которую зарабатывают в процессе игры и тратят на оружие, транспорт, улучшения и тактические преимущества.

Разработчики подчёркивают, что косметические предметы в игре будут зарабатываться исключительно через игровой процесс, без микротранзакций и платных пропусков.

Точная дата релиза WARDOGS пока не объявлена, но студия приглашает всех заинтересованных подписаться на обновления, чтобы не пропустить начало тестирования и дальнейшие анонсы.