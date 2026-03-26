"Слишком дешёвая игра": авторы Wardogs раскрыли конфликт с Tencent и угрозу закрытия студии

Основатель и глава Bulkhead Interactive Джо Браммер рассказал о непростом сотрудничестве с Tencent после поглощения студии в 2022 году. По его словам, начало выглядело как мечта: разработчикам предоставили ресурсы и свободу действий.

Однако ситуация быстро изменилась. Когда студия предложила шутер Wardogs с бюджетом около 10–12 миллионов фунтов, Tencent сочла проект «слишком дешёвым». В тот период компания ориентировалась на проекты с бюджетом от 50 миллионов фунтов, что противоречило философии Bulkhead, привыкшей к более компактной и эффективной разработке.

Конфликт усилился из-за корпоративного давления: Браммеру приходилось участвовать в многочисленных совещаниях и подстраиваться под процессы крупной корпорации. По его признанию, студия даже рассматривала вариант закрытия и перезапуска с нуля. Руководитель открыто предупредил сотрудников о возможных рисках, но команда в большинстве осталась.

В итоге выход был найден через партнёрство с Team17 и Everplay под эгидой Super Media Group. Часть сотрудников получила доли в новой структуре, а разработка Wardogs продолжилась.

Релиз проекта в раннем доступе запланирован на конец 2026 года. История показывает, насколько различаются подходы инди-студий и крупных корпораций — и как это может поставить под угрозу даже перспективные проекты.