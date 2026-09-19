Создатели Wardogs проверяют Steam-профили потенциальных сотрудников на любовь к шутерам

Студия Bulkhead, создавшая недавний громкий хит Wardogs, при найме сотрудников обязательно проверяет, являются ли они поклонниками шутеров от первого лица (FPS). Как отмечает исполнительный директор Джо Браммер: «Вы бы не доверили мне создание Final Fantasy», поскольку он попросту не знал бы, с чего начать работу над жанром, в котором не разбирается.

В беседе с GamesRadar+ о внезапном успехе студии Браммер поясняет, что внедряемые Bulkhead системы защиты от читеров обходятся дорого и сопряжены с определенными рисками. Поэтому, по его мнению, «студия заслуживает признания за подобные усилия».

Мне хочется верить, что если вы фанат FPS, то оцените наше стремление работать на благо этой аудитории и поймете, что нас стоит поддержать, - продолжает он. - Не всё у нас всегда получается идеально, но нам важно, чтобы люди знали, на что идут их деньги и какой студии они достаются - студии, чьи ценности им близки. Думаю, именно в этом и заключается суть Bulkhead. Мы сами играем в шутеры. Знаете, когда устраиваешься в Bulkhead, нужно показать свою историю игр в Steam.

Старший продюсер Wardogs Кейн Аллард объясняет, что студия изучает профиль кандидата в Steam, чтобы убедиться в его «искренней любви к шутерам» - ведь именно этим жанром предстоит заниматься при создании крупного проекта.

Впрочем, такие проверки вовсе не означают, что разработчика как-то оценивают или осуждают. Браммер подчеркивает, что нет ничего плохого в увлечении другими играми, даже не относящимися к жанру шутеров.

Это не делает вас плохим разработчиком, - добавляет он, - но нам важно знать, что вы действительно неравнодушны к деталям того, чем мы занимаемся.

Wardogs находится в раннем доступе Steam, релиз на PS5 и Xbox Series состоится в 2028 году.