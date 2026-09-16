Тактический онлайн-шутер Wardogs возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 8 по 15 сентября 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Тактический онлайн-шутер Wardogs возглавил чарт Steam по итогам недели. Игра вышла в раннем доступе 10 сентября и уже успела продаться тиражом в два миллиона копий, а её пиковый онлайн превысил 428 тысяч игроков.

На второй строчке расположилась Halloween: The Game, полноценный релиз которой состоялся 8 сентября. Кооперативный хоррор также привлёк более миллиона игроков. Третье место занял шутер Bodycam.

The Blood of Dawnwalker, ранее возглавлявшая список, опустилась на четвёртую позицию. Следом расположился инди-хит How to Fish.

Diablo IV поднялась на шестое место на фоне скидки в 75% в Steam. Дополнительным фактором интереса стал старт нового сезона Age of Hatred Collection, посвящённого прошлому серии. Седьмую строчку заняла Onimusha: Way of the Sword.

Замыкают десятку Borderlands 4, Valheim и NBA 2K27. Для Borderlands 4 на прошлой неделе вышли несколько платных дополнений, а Valheim недавно покинула ранний доступ.

Таким образом, верхняя часть чарта на этой неделе заметно изменилась: Wardogs и Halloween: The Game заняли первые позиции сразу после своих релизов, тогда как The Blood of Dawnwalker потеряла лидерство, а Diablo IV воспользовалась крупной скидкой для подъёма в рейтинге.