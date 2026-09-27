Тактический шутер WARDOGS преодолел отметку продаж в 3 миллиона копий и номинирован на Golden Joystick Awards

Разработчики тактического шутера WARDOGS официально отчитались о достижении важного коммерческого рубежа. Всего за 2 недели с небольшим с момента запуска проекта в раннем доступе его продажи превысили 3 миллиона копий. Представители студии выразили глубокую благодарность фанатам за невероятную поддержку и отметили, что столь мощный стартовый ажиотаж мотивирует всю команду на дальнейшую работу.

Помимо коммерческого успеха, молодая игра уже успела привлечь внимание экспертов игровой индустрии. Проект получил официальную номинацию на премию Golden Joystick Awards в категории Лучшая игра в раннем доступе 2026 года. Поскольку победителей в этой номинации определяют сами пользователи посредством прямого голосования, авторы призвали сообщество поддержать их на официальном сайте мероприятия.

Одновременно с этим создатели подвели итоги второй недели масштабного конкурса пользовательских видеороликов под специальным хэштегом #WARDOGS100k. Данное творческое состязание имеет внушительный призовой фонд, где сотня авторов лучших игровых моментов получит по 100 000 долларов внутриигровой валюты, а создателю абсолютно лучшего ролика достанется главный приз в размере 100 000 долларов реальными деньгами. Принять участие в конкурсе может абсолютно любой рядовой геймер, записавший яркий, безумный или забавный двухминутный момент из своего матча и опубликовавший его в социальных сетях. Подробности здесь.

Сейчас коллектив уже сосредоточился на исправлении текущих ошибок и производстве контента для будущих сезонов. Создатели прекрасно понимают, что развитие игры в раннем доступе представляет собой долгий и сложный путь, поэтому они активно собирают отзывы игроков. Первые официальные подробности о наполнении масштабного 2 сезона команда пообещала опубликовать в конце следующей недели.