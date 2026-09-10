Тактический шутер WARDOGS с боями до 100 игроков вышел в раннем доступе Steam

В Steam состоялся релиз в раннем доступе WARDOGS — многопользовательского шутера от первого лица от BULKHEAD, известной по Battalion 1944. Издателем проекта выступает Team17.

WARDOGS предлагает масштабные сражения с участием до 100 игроков. Разработчики объединили классические перестрелки и общевойсковую тактику с механиками строительства и разрушения объектов прямо на поле боя.

Ключевой особенностью игры должна стать боевая песочница, где игроки могут не только выбирать тактику ведения боя, но и менять окружающую обстановку. Разрушение зданий и возведение укреплений позволяют адаптировать поле сражения под ситуацию и создавать новые варианты для атаки или обороны.

WARDOGS ориентирована на PvP и сетевые матчи, а также поддерживает семейный доступ Steam. В игре есть достижения и русский интерфейс.