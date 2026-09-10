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WARDOGS 10.09.2026
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.3 44 оценки

Тактический шутер WARDOGS с боями до 100 игроков вышел в раннем доступе Steam

IKarasik IKarasik

В Steam состоялся релиз в раннем доступе WARDOGS — многопользовательского шутера от первого лица от BULKHEAD, известной по Battalion 1944. Издателем проекта выступает Team17.

WARDOGS предлагает масштабные сражения с участием до 100 игроков. Разработчики объединили классические перестрелки и общевойсковую тактику с механиками строительства и разрушения объектов прямо на поле боя.

Ключевой особенностью игры должна стать боевая песочница, где игроки могут не только выбирать тактику ведения боя, но и менять окружающую обстановку. Разрушение зданий и возведение укреплений позволяют адаптировать поле сражения под ситуацию и создавать новые варианты для атаки или обороны.

WARDOGS ориентирована на PvP и сетевые матчи, а также поддерживает семейный доступ Steam. В игре есть достижения и русский интерфейс.

Релизы 1
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
grg23123

Очередь ужас)

4
Пользователь ВКонтакте

Не доступен в России, не играет пробовал зайти на демо, без результата // Олег Тюнин

3
Morpex333

Вышел пока что только симулятор очереди, где при достижении входа после 40 минут тебя откидывает назад в конец списка. И это при условии, что они проводили стресс тест. Красавчики...

1
Surreal89

у вас хотябы очередь, у меня ошибка 1147405308. ни запрет ни впн не помогают

1