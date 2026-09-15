"Только не синие!": игроки Wardogs определили самую нелюбимую команду в шутере

В новеньком шутере Wardogs зародился необычный феномен для такого жанра. Участники сетевых матчей стали массово отказываются играть за синюю сторону конфликта — фракцию «Одинокая звезда» (Lonestar). Нежелание попадать в ряды «синих» приобрело такой масштаб, что запуск матчей на серверах вместимостью более 80 человек теперь может затягивается на 10–15 минут. Всё из-за того, что игроки намеренно выжидают свободные слоты в любой другой команде и отказываются присоединяться к "синим".

Репутация худшей стороны конфликта закрепилась за Lonestar еще во время закрытого бета-тестирования, а после релиза превратилась в отдельный мем сообщества. На сабреддите игры синюю фракцию в шутку называют «режимом кошмара» из-за дезорганизации ее участников. Игроки делятся десятками историй о странном поведении союзников. Например в одной из таких историй, некоторые бойцы садятся за руль мобильной машины возрождения и катаются кругами внутри базы, из-за чего никто в команде не может возродиться на ходу.

Пока «красные» и «зеленые» за первые 15 минут возводят неприступные укрепления с минными полями, минометами и снайперскими вышками, база «синих» может оставаться без внешнего забора даже спустя сорок минут сражения. Шутка дошла и до создателей игры: сооснователь Bulkhead Говард Филлпотт отреагировал в социальной сети X на редкий экран победы синей команды фразой: «Они реально сделали это!».

Согласно выдвинутым теориям фанатов Wardogs, такая репутация синих сложилась из-за несколько ключевых факторов. Маскировка синей команды и отличительные знаки фракции заметно выделяются на фоне лесной растительности, превращая бойцов в легкие мишени. База Lonestar расположена на самом юге карты, из-за чего при наступлении западной и восточной команд «синие» регулярно оказываются зажаты в тиски на два фронта. Ну и самый главный фактор — самовнушение. Опытные стрелки категорически не хотят заходить за синюю сторону, а если играю за них то в подавленном состоянии, в результате чего состав команды формируется преимущественно из новичков.

Хотя разработчики пока не спешат вмешиваться в баланс, предвзятость сообщества уже напрямую влияет на темп подбора игроков. Не исключено, что студии придется скорректировать стартовые позиции баз.