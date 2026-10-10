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WARDOGS 10.09.2026
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.8 85 оценок

Второй сезон WARDOGS стартует 15 октября - новое оружие, техника и экспериментальные ставки

KoRnEr KoRnEr

Второй сезон WARDOGS станет первым крупным обновлением после запуска в раннем доступе. Разработчики обещают не только новый контент, но и работу над ошибками на основе отзывов сообщества.

Разработчик Wardogs объяснил частые проигрыши Синей команды и пообещал исправить баланс во 2 сезоне

В игру добавят четыре ствола:

  • TCX-SPR — штурмовая винтовка
  • M14 DMR — снайперская винтовка
  • PP-19 Bizon — пистолет-пулемёт
  • Evo-3 Ultra — пулемёт

Новая техника:

  • Wolf-110 — штурмовой вариант танка
  • T-72B3 — основной боевой танк
  • Flakpanzer Gepard — зенитная самоходная установка
WARDOGS стала неожиданным хитом Steam: военный симулятор мог заработать почти $100 миллионов за первый месяц

Впервые в WARDOGS появится дождь как погодное препятствие, влияющее на видимость и тактику. Также будет добавлена экспериментальная система ставок: игроки смогут ставить внутриигровую валюту на выполнение заданий с дополнительными условиями, что увеличивает потенциальный выигрыш.

Помимо контента, разработчики внесли изменения в системы, влияющие на каждый матч. По словам генерального директора BULKHEAD, команда внимательно следила за игроками с момента запуска:

«Мы многому научились, наблюдая за игрой WARDOGS с момента запуска. Второй сезон предоставляет игрокам больше оружия, техники и способов игры, но не менее важно то, что мы работали над отзывами и вносили изменения в системы, имеющие значение в каждом матче. Ранний доступ — это продолжение развития игры вместе с нашим сообществом, и это первый важный шаг в этом процессе».

Второй сезон WARDOGS стартует 15 октября 2026 года в Steam.

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