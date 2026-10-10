Второй сезон WARDOGS стартует 15 октября - новое оружие, техника и экспериментальные ставки

Второй сезон WARDOGS станет первым крупным обновлением после запуска в раннем доступе. Разработчики обещают не только новый контент, но и работу над ошибками на основе отзывов сообщества.

В игру добавят четыре ствола:

TCX-SPR — штурмовая винтовка

— штурмовая винтовка M14 DMR — снайперская винтовка

— снайперская винтовка PP-19 Bizon — пистолет-пулемёт

— пистолет-пулемёт Evo-3 Ultra — пулемёт

Новая техника:

Wolf-110 — штурмовой вариант танка

— штурмовой вариант танка T-72B3 — основной боевой танк

— основной боевой танк Flakpanzer Gepard — зенитная самоходная установка

Впервые в WARDOGS появится дождь как погодное препятствие, влияющее на видимость и тактику. Также будет добавлена экспериментальная система ставок: игроки смогут ставить внутриигровую валюту на выполнение заданий с дополнительными условиями, что увеличивает потенциальный выигрыш.

Помимо контента, разработчики внесли изменения в системы, влияющие на каждый матч. По словам генерального директора BULKHEAD, команда внимательно следила за игроками с момента запуска:

«Мы многому научились, наблюдая за игрой WARDOGS с момента запуска. Второй сезон предоставляет игрокам больше оружия, техники и способов игры, но не менее важно то, что мы работали над отзывами и вносили изменения в системы, имеющие значение в каждом матче. Ранний доступ — это продолжение развития игры вместе с нашим сообществом, и это первый важный шаг в этом процессе».

Второй сезон WARDOGS стартует 15 октября 2026 года в Steam.