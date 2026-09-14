ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
WARDOGS 10.09.2026
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.4 52 оценки

Вышел патч Wardogs 0.11 с улучшением серверов сообщества, новыми фильтрами и борьбой с эксплойтами

KoRnEr KoRnEr

С момента выхода в ранний доступ Wardogs стремительно набирает популярность — недавно проект достиг пика в 400 000 одновременных пользователей. Обновление 0.11, выходящее сегодня, 14 сентября, направлено в первую очередь на поддержку серверов сообщества, которые разработчики называют «жизненной силой» игры.

WARDOGS продолжает бить рекорды - онлайн в Steam превысил 428 тысяч игроков, а отзывы восстановились до 80%

Интерфейс теперь разделён на два независимых браузера: для официальных серверов и для серверов сообщества. Это сделано, чтобы администраторы и хосты сообществ не страдали от наплыва игроков.

Улучшения для серверов сообщества:

  • Добавлен текстовый поиск.
  • Повышена надёжность фильтрации.
  • Идентификаторы серверов теперь сохраняются между матчами и перезапусками, что позволяет присоединяться по уникальному ID.
  • В качестве извинения за прошлые неудобства серверы сообщества будут предлагать бонус 5% от суммы матча.

Прочие изменения:

  • Убрана ненужная фильтрация для официальных серверов.
  • Добавлена функция отображения пустых/заполненных слотов в панели быстрого доступа.
  • Обновлена кнопка «Хост» для перенаправления в нужное место.
  • Введены новые правила именования серверов (алфавитный порядок, запрет на多个 пробелов).
  • Исправлены уязвимости, связанные с внутриигровой валютой, и часть сбоев GPU.
  • Увеличена серверная мощность в азиатском регионе.
Лучшее оружие в WARDOGS - какую пушку выбрать для идеальной стрельбы

Разработчики ужесточили политику в отношении злоупотреблений экономикой:

  • Использование багов и лазеек — временная блокировка с обнулением внутриигровых средств и опыта.
  • Публикация инструкций по эксплуатации уязвимостей приравнивается к рекламе читов и ведёт к пожизненной блокировке.
  • Фарм опыта —вечная блокировка. Отслеживаются все серверы, и если аккаунт замечен на «фарм-сервере» более нескольких минут, блокировка применяется без предупреждения.

В разработке находятся функции, запрошенные сообществом:

  • Добавление серверов сообщества в избранное.
  • Многоуровневые очереди приоритета для серверов сообщества.
  • Продвижение «Сообщения дня».
  • Улучшенные разминочные действия.
  • Отключение AFK-кика во время посева.
  • Управление переключением между командами.

Эти изменения не повлияют на работу над вторым сезоном, который остаётся в приоритете.

Обновление 0.11 уже доступно. Игрокам следует ожидать кратковременного простоя серверов во время установки патча.

ПК 2 Обновления 1
5
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Джеймс Морган Макгилл

какаха а не игра...

я вот уже 3 дня играю в BLOODSTRIKE и просто кайфую...до этого играл в Контру.Пубг..Апекс..Колду и Фортнайт и эти игры меня просто задолбали своей бессмысленостью..а еще играл в Арена Брекаут (неплохой экстракшен ) но все они надоедают..

а вот простая игра с мобилок BLOODSTRIKE просто потрясла меня