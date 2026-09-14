Вышел патч Wardogs 0.11 с улучшением серверов сообщества, новыми фильтрами и борьбой с эксплойтами

С момента выхода в ранний доступ Wardogs стремительно набирает популярность — недавно проект достиг пика в 400 000 одновременных пользователей. Обновление 0.11, выходящее сегодня, 14 сентября, направлено в первую очередь на поддержку серверов сообщества, которые разработчики называют «жизненной силой» игры.
Интерфейс теперь разделён на два независимых браузера: для официальных серверов и для серверов сообщества. Это сделано, чтобы администраторы и хосты сообществ не страдали от наплыва игроков.
Улучшения для серверов сообщества:
- Добавлен текстовый поиск.
- Повышена надёжность фильтрации.
- Идентификаторы серверов теперь сохраняются между матчами и перезапусками, что позволяет присоединяться по уникальному ID.
- В качестве извинения за прошлые неудобства серверы сообщества будут предлагать бонус 5% от суммы матча.
Прочие изменения:
- Убрана ненужная фильтрация для официальных серверов.
- Добавлена функция отображения пустых/заполненных слотов в панели быстрого доступа.
- Обновлена кнопка «Хост» для перенаправления в нужное место.
- Введены новые правила именования серверов (алфавитный порядок, запрет на多个 пробелов).
- Исправлены уязвимости, связанные с внутриигровой валютой, и часть сбоев GPU.
- Увеличена серверная мощность в азиатском регионе.
Разработчики ужесточили политику в отношении злоупотреблений экономикой:
- Использование багов и лазеек — временная блокировка с обнулением внутриигровых средств и опыта.
- Публикация инструкций по эксплуатации уязвимостей приравнивается к рекламе читов и ведёт к пожизненной блокировке.
- Фарм опыта —вечная блокировка. Отслеживаются все серверы, и если аккаунт замечен на «фарм-сервере» более нескольких минут, блокировка применяется без предупреждения.
В разработке находятся функции, запрошенные сообществом:
- Добавление серверов сообщества в избранное.
- Многоуровневые очереди приоритета для серверов сообщества.
- Продвижение «Сообщения дня».
- Улучшенные разминочные действия.
- Отключение AFK-кика во время посева.
- Управление переключением между командами.
Эти изменения не повлияют на работу над вторым сезоном, который остаётся в приоритете.
Обновление 0.11 уже доступно. Игрокам следует ожидать кратковременного простоя серверов во время установки патча.
какаха а не игра...
я вот уже 3 дня играю в BLOODSTRIKE и просто кайфую...до этого играл в Контру.Пубг..Апекс..Колду и Фортнайт и эти игры меня просто задолбали своей бессмысленостью..а еще играл в Арена Брекаут (неплохой экстракшен ) но все они надоедают..
а вот простая игра с мобилок BLOODSTRIKE просто потрясла меня