Вышел патч Wardogs 0.11 с улучшением серверов сообщества, новыми фильтрами и борьбой с эксплойтами

С момента выхода в ранний доступ Wardogs стремительно набирает популярность — недавно проект достиг пика в 400 000 одновременных пользователей. Обновление 0.11, выходящее сегодня, 14 сентября, направлено в первую очередь на поддержку серверов сообщества, которые разработчики называют «жизненной силой» игры.

Интерфейс теперь разделён на два независимых браузера: для официальных серверов и для серверов сообщества. Это сделано, чтобы администраторы и хосты сообществ не страдали от наплыва игроков.

Улучшения для серверов сообщества:

Добавлен текстовый поиск.

Повышена надёжность фильтрации.

Идентификаторы серверов теперь сохраняются между матчами и перезапусками, что позволяет присоединяться по уникальному ID.

В качестве извинения за прошлые неудобства серверы сообщества будут предлагать бонус 5% от суммы матча.

Прочие изменения:

Убрана ненужная фильтрация для официальных серверов.

Добавлена функция отображения пустых/заполненных слотов в панели быстрого доступа.

Обновлена кнопка «Хост» для перенаправления в нужное место.

Введены новые правила именования серверов (алфавитный порядок, запрет на多个 пробелов).

Исправлены уязвимости, связанные с внутриигровой валютой, и часть сбоев GPU.

Увеличена серверная мощность в азиатском регионе.

Разработчики ужесточили политику в отношении злоупотреблений экономикой:

Использование багов и лазеек — временная блокировка с обнулением внутриигровых средств и опыта.

— временная блокировка с обнулением внутриигровых средств и опыта. Публикация инструкций по эксплуатации уязвимостей приравнивается к рекламе читов и ведёт к пожизненной блокировке.

приравнивается к рекламе читов и ведёт к пожизненной блокировке. Фарм опыта —вечная блокировка. Отслеживаются все серверы, и если аккаунт замечен на «фарм-сервере» более нескольких минут, блокировка применяется без предупреждения.

В разработке находятся функции, запрошенные сообществом:

Добавление серверов сообщества в избранное.

Многоуровневые очереди приоритета для серверов сообщества.

Продвижение «Сообщения дня».

Улучшенные разминочные действия.

Отключение AFK-кика во время посева.

Управление переключением между командами.

Эти изменения не повлияют на работу над вторым сезоном, который остаётся в приоритете.

Обновление 0.11 уже доступно. Игрокам следует ожидать кратковременного простоя серверов во время установки патча.