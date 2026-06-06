Wardogs делает ставку на масштаб конфликта: 100 игроков, огромная карта и дух легендарного мода Arma 3

На Future Games Show Summer Showcase студия Bulkhead представила новый взгляд на свой амбициозный многопользовательский шутер Wardogs, который уже сейчас вызывает интерес у поклонников крупных тактических сражений. Проект вдохновлён культовым модом King of the Hill для Arma 3, но при этом не пытается быть его прямой копией.

В центре игрового процесса — битвы с участием до 100 игроков на карте площадью 256 квадратных километров. Участники делятся на три команды и сражаются за контроль над случайно генерируемой зоной размером 2×2 километра. Побеждает сторона, первой набравшая 100 очков.

Одной из ключевых особенностей станет постоянная денежная система. Заработанные в бою средства можно тратить на оружие, экипировку, технику и другие ресурсы перед каждым новым появлением. Деньги выдаются за активные действия: удержание точек, поддержку союзников и участие в боях внутри зоны контроля.

Разработчики отдельно подчёркивают, что Wardogs — это не королевская битва и не экстракшен-шутер. Игра делает ставку на масштабные командные сражения с элементами стратегии. Дополнительную глубину добавляет система разрушений и строительства: здания можно уничтожать, укреплять и превращать в полноценные оборонительные позиции, из-за чего каждое сражение будет заметно отличаться от предыдущего.

Судя по показанным материалам, Wardogs выглядит как попытка перенести лучшие идеи сообщества Arma в более современный и доступный формат. Если Bulkhead удастся сохранить баланс между масштабом, тактикой и динамикой, проект может занять интересную нишу среди военных онлайн-шутеров. Ранний доступ в Steam стартует уже этим летом, а желающие могут зарегистрироваться на предстоящие пре-альфа-тесты.