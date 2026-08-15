WARDOGS набрала миллион добавлений в желаемое в Steam ещё до выхода в ранний доступ

Масштабный многопользовательский шутер WARDOGS привлёк внимание игроков ещё до выхода в ранний доступ. Игра уже преодолела отметку в 1 миллион добавлений в список желаемого Steam, хотя до старта остаётся почти месяц.

WARDOGS делает ставку на масштабные сражения формата 50 на 50, где одновременно могут участвовать до 100 игроков. Разработчики обещают большие карты, разрушаемое окружение и динамичные бои, стремясь передать атмосферу настоящего масштабного сражения.

Студия Bulkhead при этом заранее предупреждает, что версия в раннем доступе станет лишь первым этапом развития игры. Команда планирует постепенно добавлять новый контент и улучшения по пути к полноценному релизу, а стоимость игры со временем может увеличиваться.

Ранний доступ WARDOGS стартует 10 сентября на PC. Игроки, которые решат присоединиться на раннем этапе, получат скидку на игру.