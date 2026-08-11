WARDOGS открыла продажи, ранний доступ стартует 10 сентября

Разработчики WARDOGS объявили о старте предварительных продаж. Тактический командный шутер выйдет в ранний доступ Steam 10 сентября, а оформившие предзаказ смогут принять участие в закрытом бета-тестировании.

Закрытая бета пройдет с 21 по 23 августа. Получить гарантированный доступ к тестированию можно, оформив предварительный заказ игры.

Разработчики также рассказали о планах на период раннего доступа в новом DEVLOG. В нем команда объясняет, чего стоит ожидать от WARDOGS, как будет развиваться игра, каким образом будет работать поэтапное изменение цены и какие планы у разработчиков на монетизацию в будущем.

Отдельное внимание уделено игровым возможностям. Команда планирует поддерживать локальную VoIP-связь и геймпады, а также продолжит дорабатывать игру на основе отзывов игроков.

При этом разработчики прямо заявляют, что не считают покупку WARDOGS обязательной на старте. Они рекомендуют ознакомиться с особенностями раннего доступа и, если игра не оправдает ожиданий, воспользоваться возможностью вернуть деньги.

После завершения закрытого альфа-тестирования разработчики также отменили соглашение о неразглашении. Создатели контента получили возможность публиковать сохраненные материалы с тестирования, поэтому в ближайшее время стоит ожидать больше геймплейных видео и первых впечатлений игроков.

WARDOGS выйдет в ранний доступ Steam 10 сентября. Предварительный заказ уже доступен.