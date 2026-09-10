ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
WARDOGS 10.09.2026
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.6 42 оценки

WARDOGS получила зрелищный трейлер перед релизом в раннем доступе

IKarasik IKarasik

Разработчики из BULKHEAD представили новый трейлер WARDOGS, приуроченный к скорому запуску игры в раннем доступе. Ролик показывает масштабные сражения, военную технику и разрушения, которые станут частью игрового процесса.

WARDOGS выходит уже сегодня: ранний доступ стартует в 19:00 по Москве

WARDOGS — тактический шутер с матчами до 100 игроков, разделенных на три команды. Бойцы сражаются за контроль над меняющимися зонами, используя оружие, транспорт и возможности строительства и разрушения окружения.

Полноценную версию игры планируют выпустить позднее, после дальнейшей разработки и сбора отзывов игроков.

Трейлеры 8
11
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
askazanov

Чё в нём зрелищного??? Сплошные стопкадры!)

5
DIZNX

Это не зрелищный, а сонный

4
ДаДжи

давайте запретим

1