WARDOGS получила зрелищный трейлер перед релизом в раннем доступе

Разработчики из BULKHEAD представили новый трейлер WARDOGS, приуроченный к скорому запуску игры в раннем доступе. Ролик показывает масштабные сражения, военную технику и разрушения, которые станут частью игрового процесса.

WARDOGS — тактический шутер с матчами до 100 игроков, разделенных на три команды. Бойцы сражаются за контроль над меняющимися зонами, используя оружие, транспорт и возможности строительства и разрушения окружения.

Полноценную версию игры планируют выпустить позднее, после дальнейшей разработки и сбора отзывов игроков.