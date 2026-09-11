Wardogs продалась тиражом более миллиона копий за первый день и превысила 300 тысяч игроков в Steam

Новый сетевой шутер Wardogs от Bulkhead очень мощно стартовал в раннем доступе. Уже в день запуска игра преодолела отметку в один миллион проданных копий, а пиковый онлайн в Steam, по данным SteamDB, превысил 300 тысяч игроков. Из-за наплыва пользователей часть геймеров столкнулась с очередями на сервера.

Глава Bulkhead Джо Браммер назвал результат невероятным и отметил, что разработчики специально старались не раздувать ожидания перед релизом. При этом команда подчёркивает: Wardogs всё ещё находится в раннем доступе, поэтому впереди исправления, улучшения и добавление нового контента.

Сейчас игра доступна только на ПК, что делает стартовые показатели ещё заметнее. Версии для PS5 и Xbox Series X|S планируют выпустить в 2028 году, но точной даты пока нет. Разработчики также предупреждали, что после стартового всплеска аудитория может сократиться, поскольку они не собираются выпускать новый контент слишком быстро.

Wardogs пытается занять промежуточное место между хардкорными военными симуляторами вроде Arma и более доступными масштабными шутерами в духе Battlefield. Судя по первым результатам, такой подход оказался востребован: новый проект уже стал одним из заметных многопользовательских релизов года.