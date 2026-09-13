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WARDOGS 10.09.2026
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.3 55 оценок

WARDOGS продолжает бить рекорды - онлайн в Steam превысил 428 тысяч игроков, а отзывы восстановились до 80%

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

WARDOGS продолжает набирать аудиторию после проблемного запуска. 13 сентября пиковый онлайн шутера в Steam достиг 428 436 одновременных игроков, что стало новым историческим рекордом проекта. На момент фиксации показателя в игре одновременно находилось более 428 тысяч человек.

Одновременно продолжает восстанавливаться пользовательский рейтинг. После волны негативных отзывов из-за технических проблем на старте доля положительных оценок поднялась до 79,7%: из примерно 46,5 тысячи отзывов более 37 тысяч оказались положительными.

Запуск WARDOGS сопровождался серьёзными проблемами с серверной инфраструктурой. Игроки сталкивались с невозможностью подключиться к серверам, неожиданными отключениями и продолжительными очередями. Разработчики выпустили отдельный хотфикс и начали постепенно увеличивать количество пользователей, допускаемых на серверы.

Несмотря на технические проблемы, интерес к игре оказался высоким. Разработчики уже сообщили о 1,25 млн проданных копий, поблагодарив игроков за терпение во время запуска. Русскоязычные отзывы в Steam при этом пока остаются смешанными, а среди заметных претензий пользователей продолжают встречаться жалобы на техническое состояние и работу серверов.

WARDOGS вышла в раннем доступе Steam 10 сентября 2026 года. Это тактический многопользовательский шутер от BULKHEAD, рассчитанный на сражения до 100 игроков с разрушаемым окружением, техникой и строительством укреплений.

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Комментарии:  27
Ваш комментарий
Джеймс Морган Макгилл

унылый кал.......а вот BLOODSTRIKE это сила (полсе абсолютно всех королевских битв я понял это позавчера) и вы поймете если сами попробуете...кому уже надоели пабги и апексы и калофдути

21
ОгурчикЮрец

Ну игра и вправду залипательная.

Пока, играется интересно.

9
KPAHbl4

мне не понравилась. деревянная и кривая

5
Secktorus

"ВоенныеСобаки лечат игровую импотенцию". У кого-то ни ютубе это услышал, могу подтвердить - если вам не во что поиграть - можно залипнуть. Единственный момент - матч долго длится с непривычки

4