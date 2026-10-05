WARDOGS стала неожиданным хитом Steam: военный симулятор мог заработать почти $100 миллионов за первый месяц

Военный симулятор WARDOGS от студии Bulkhead неожиданно вошёл в число самых успешных новых проектов Steam 2026 года. Несмотря на то, что игра всё ещё находится в раннем доступе, по оценкам аналитиков, она уже могла принести разработчикам почти 100 миллионов долларов выручки.

Согласно данным Alinea Analytics, с момента выхода WARDOGS на ПК в прошлом месяце было продано около 3,2 миллиона копий. При этом оценочная выручка от продаж самой игры составила примерно 86,9 миллиона долларов, а с учётом предзаказов этот показатель может приближаться к отметке в 100 миллионов долларов.

Важно отметить, что эти цифры не являются официальной статистикой от Bulkhead или издателя, а основаны на аналитических оценках. Тем не менее даже такой результат выглядит впечатляюще: по данным аналитиков, WARDOGS обеспечила значительную часть выручки среди новых игр, появившихся в Steam за месяц.

При этом проекту не удалось превзойти по стартовым показателям такие успешные многопользовательские шутеры, как ARC Raiders и Helldivers 2. Однако для игры от относительно небольшой студии и проекта в раннем доступе подобный коммерческий результат стал заметным достижением.

Разработчики уже продолжают развивать WARDOGS. Следующим крупным этапом станет выход второго сезона 15 октября. Обновление добавит новые погодные условия, включая сильный дождь, который изменит видимость на картах, а также принесёт дополнительные изменения баланса и другие улучшения.

Сейчас WARDOGS доступна только на ПК, но Bulkhead планирует выпустить игру на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2027 году. До этого момента студия намерена постепенно расширять проект и продолжать работу над контентом в рамках раннего доступа.