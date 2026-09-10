WARDOGS выходит уже сегодня: ранний доступ стартует в 19:00 по Москве

Шутер WARDOGS, успевший привлечь внимание игроков во время закрытых тестов, уже готовится к полноценному старту раннего доступа. Разработчики Bulkhead сообщили точное время глобального релиза — игра станет доступна 10 сентября в 19:00 по московскому времени.

Для тех, кто следил за проектом после бета-тестов, ждать осталось совсем недолго. Закрытое тестирование WARDOGS собрало более 100 тысяч активных игроков и около 500 тысяч загрузок, поэтому запуск раннего доступа станет первым серьезным испытанием проекта уже без ограничений предыдущих тестов.

На старте WARDOGS будет доступна исключительно на ПК через Steam. Предзагрузка уже открыта, поэтому желающие смогут заранее установить игру и отправиться в сражение сразу после открытия серверов. Речь идет о масштабных матчах на 100 игроков, где три команды одновременно сражаются за динамические цели на больших картах.

Разработчики делают ставку не только на стрельбу. В игре предусмотрены техника, логистика, система заработка и опыта, а также механики поддержки команды. При этом авторы обещают реалистичное оружие без попытки превратить WARDOGS в полноценный военный симулятор. Дополняет концепцию голосовой чат с учетом близости игроков — общаться с товарищами и противниками можно будет в зависимости от расстояния.

Консольного релиза пока не анонсировали. Разработчики ранее подтверждали планы выпустить игру на консолях, но ожидается, что это произойдет позднее, ближе к полноценному релизу.