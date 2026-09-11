Wardogs вызвала волну недовольства - при проблемах с серверами приоритет отдаётся создателям контента

Запуск Wardogs можно считать огромным успехом с точки зрения количества игроков, однако он также доставил немало головной боли студии Bulkhead. Новый тактический шутер от первого лица вышел в ранний доступ Steam и привлёк сотни тысяч пользователей одновременно — по-видимому, их оказалось слишком много для инфраструктуры, подготовленной разработчиками. Результатом стали гигантские очереди, ошибки аутентификации и тысячи негативных отзывов.

Ситуация ещё больше осложнилась, когда игроки обнаружили, что определённые инфлюенсеры имеют приоритетный доступ к серверам. Wardogs вышла в ранний доступ 10 сентября, и уже в первые полные сутки после релиза пиковый онлайн составил 340 171 игрока (по данным SteamDB). На момент написания статьи этот шутер также занимал первое место в списке бестселлеров Steam.

Вскоре после запуска серверов игроки начали сообщать об очередях, насчитывающих десятки (а в некоторых случаях — сотни) тысяч человек. Жалобы поступали и от тех, кто дожидался своей очереди, но сталкивался с ошибкой аутентификации и снова оказывался в самом конце списка ожидания. Один из популярных отзывов в Steam наглядно описывает ситуацию: игрок встал в очередь из 8000 человек, при попытке входа получил ошибку, а после повторных попыток столкнулся с очередями сначала в 48 000, а затем и в 128 000 пользователей.

Джо Браммер, генеральный директор Bulkhead, подтвердил, что 11 инфлюенсеров действительно находились в списке приоритетного доступа. По словам главы студии, совокупная аудитория этих создателей контента превышала 300 000 зрителей в тот момент, когда на серверах наблюдались проблемы. Он счёл, что разрешить продолжение трансляций — разумное с коммерческой точки зрения решение: пока сотни тысяч людей ждут возможности начать игру, аудитория может хотя бы понаблюдать за тем, как в неё играют другие. Впрочем, Браммер признал, что некоторые представители сообщества могут не согласиться с этим решением.

Такое объяснение устроило не всех. Некоторые игроки утверждают, что, поскольку речь идет о платном проекте (первоначальная цена составляла 39,99 доллара США), все покупатели должны иметь равный доступ к игре.

На данный момент в базе SteamDB насчитывается около 26 600 отзывов: примерно 18 000 положительных и 8 500 отрицательных. Таким образом, доля положительных отзывов составляет около 66,9%,при этом общий рейтинг Wardogs остаётся на уровне «нейтрального». Для описания шквала критики используется термин «ревью-бомбинг» (массовая публикация негативных отзывов), однако у данной ситуации есть особенность: значительная часть отрицательных оценок вызвана проблемами, из-за которых покупатели попросту не могли получить доступ к только что приобретённому продукту.

С другой стороны, ситуация, похоже, быстро нормализовалась. Спустя несколько часов после запуска Браммер сообщил, что очередь исчезла, и признал, что в первые часы работы студия допустила ошибки.