Запуск Wardogs на ПК оказался успешнее, чем Helldivers 2 и даже нашумевший в прошлом году Arc Raiders

Теперь студия Bulkhead Interactive и Team17 уже могут без зазрения совести отмечать окончательный успех своего шутера Wardogs. Сами разработчики на днях официально отчитались о преодолении планки в 2 миллиона проданных копий, однако, свежий отчет от аналитиков из Alinea Analytics показывает куда более масштабное достижение. Только за первую неделю шутер в раннем доступе принес создателям свыше $70 миллионов выручки.

Как отмечают эксперты, по динамике стартовых продаж проект за $40 заметно опережает главных тяжеловесов жанра последних лет. Сейчас Wardogs уже достиг планки в 2,2 миллиона. За аналогичный промежуток времени прошлогодний хит Arc Raiders набрал всего 1,7 млн копий, а Helldivers 2 на площадке Valve за первую неделю привлекла около 1 млн покупателей. Стартовый заработок позволил Wardogs занять седьмую строчку в списке самых прибыльных релизов Steam за 2026 год, обойдя совокупную выручку шутера Marathon на всех платформах.

Успех Wardogs аналитики связывают с удачным сочетанием хардкорной военной песочницы в духе режима «Царь горы» из Arma 3 и масштабных социальных механик. В матчах на 100 человек, разделенных на три противоборствующие фракции, игроки зарабатывают внутриигровую валюту на снаряжение, технику и авиацию, теряя все при гибели. Это породило неожиданный пользовательский опыт: игроки организуют платные вертолетные такси, платят медикам чаевые за воскрешение и координируют оборону баз.

При этом пользовательский рейтинг шутера в Steam на данный момент составляет 74%. Снижение оценок на старте было вызвано техническими проблемами. Большое количество игроков банально обрушила систему очередей, студии пришлось временно отключать серверы, а возмущение обычных покупателей усилилось из-за стримеров, пропускавших очередь по закрытым инвайтам. Негатива добавил и внезапный переход на античит Elytra, сломавший совместимость с Linux и Steam Deck.

Авторы уже выпустили патчи, расширяющие серверные мощности в Азии и Европе. Поскольку релиз Wardogs на консолях запланирован только на 2028 год, ключевой задачей для Bulkhead на ближайшие месяцы станет удержание аудитории на ПК перед осенней волной конкурентов.