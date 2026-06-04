"Багровое солнце" - в Warface стартовал новый летний сезон

В Warface стартовал летний боевой пропуск с наградами из оружейных серий "Номад" и "Бедуин" с камуфляжами, жетонами, стикерами, брелоками и новыми достижениями. В рейтинговых матчах появилась новая косметика, а мета перешла в сторону усиления оружий "Лупара", Cobray Striker и Steyr Scout.

С новым сезоном в игре появился подробный счетчик урона со статистикой попаданий по итогам раунда. Рейтинговую систему вывели в окно недавних игроков, результаты матча, послематчевый экран и при выборе снаряжения. В летних обновлениях появятся агенты "Сухой" и "Мираж", а также событие "Золотой след" с режимом "Потасовка" и наградами серии "Самородок".

Одновременно с этим запустили "Летнюю лотерею Warface". За ежедневные задания игроки получают билеты для обмена на оружие, внешности персонажей, бустеры и уникальные достижения. Разработчики отметили присутствие "дачного вайба" с атмосферой июньского отдыха за городом. Как думаете, удалось ли авторам Warface передать летний настрой? Напишите в комментариях!