Что ждет игроков в зимнем сезоне Warface

Со стартом зимы в Warface начался новый сезон “Бастион”, который преподнес игрокам немало контентных сюрпризов.

Визитной карточкой стала спецоперация из двух частей “Цитадель” и “Цитадель: освобождение”. Именно в ней фанаты игры смогут проследить за сюжетной линией: действия развернутся в мрачном городе-крепости в Северной Европе. Игрокам предстоит спасти генерала Уортона. Каждая из двух миссий преследует свои задачи: в первой - штурм отрядом “Дельта”, а во второй - соло-миссия за генерала Ли Уортона в режиме “Кампания”.

Кроме того, игроков ждет тематический контент сезона: новый боевой пропуск, награды за рейтинговые матчи, сезон престижа и PvE-магазин. В мету вернулось некогда легендарное оружие. S&W M&P R8, Fabarm XLR5 Prestige, Micro-Roni и M249 Para — теперь эти пушки вновь можно увидеть на высоких лигах рейтинговых матчей.

Со стартом сезона произошли изменения в интерфейсе. На этот раз поменяли меню TAB и настройку кастомных комнат, а также добавили в профиль информацию про достижения, которую игроки просили вернуть.

Игроков радуют дополнительными источниками заработка деталей для прокачки оружия. В Боевом пропуске вместо 10.000 деталей можно получить 20.000, а при прокачки уровня пушки после 100-го можно бесконечно получать по 40 деталей.

Все это свидетельствует, что команда разработки активно прислушивается к игрокам и внедряет улучшения, прямиком из уст фанатов игры.

И еще один любопытный факт — как правило, технические работы перед установкой сезонных обновлений занимаются много времени. В этот же раз разработчики превзошли сами себя и справились с такой сложной задачей всего за 3.5 часа!