Для Warface стал доступен бесплатный набор "Мощное начало"

Теперь Warface официально доступен в Steam! Этот запуск стал важным событием для проекта — теперь множество новых игроков могут присоединиться к сражениям. Чтобы первые шаги в игре стали максимально комфортными, игроки могут забрать бесплатный набор, доступный каждому на этой платформе.

В него входит сразу несколько видов временного оружия и полезные бонусы.

QBZ-191 на 7 дней — современный штурмовой автомат для уверенной игры на любой дистанции.

— современный штурмовой автомат для уверенной игры на любой дистанции. Magpul PDR-C на 7 дней — компактный и быстрый, отлично подходит для динамичных боев.

— компактный и быстрый, отлично подходит для динамичных боев. МЦ-572 "Астарта" на 7 дней — надежная снайперская винтовка для тех, кто предпочитает держать врага на расстоянии.

— надежная снайперская винтовка для тех, кто предпочитает держать врага на расстоянии. Browning Cynergy CX на 7 дней — дробовик, который поможет доминировать в бою на ближней дистанции.

— дробовик, который поможет доминировать в бою на ближней дистанции. Ускоритель оружейного мастерства на 3 дня — позволит быстрее открывать модули и улучшения.

— позволит быстрее открывать модули и улучшения. Супер VIP-ускоритель на 3 дня — дает заметный прирост прогресса и приятные внутриигровые бонусы.

С таким арсеналом новичкам будет гораздо проще адаптироваться в игре.

Кроме того, в игре идет сезон "Порт теней", среди наград которого много полезных бонусов, уникальных камуфляжей и, что немаловажно для новичков, золотое оружие, которое останется навсегда!

Сейчас лучшее время, чтобы зайти в игру: набор "Мощное начало" сделает старт комфортнее, позволив, в том числе, заработать уникальные награды сезона.

Забирайте набор, заходите в игру и покажите свое мастерство на поле боя!