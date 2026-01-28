Флаг решает всё: в Warface стартовало зимнее событие "Знаки судьбы"

В Warface началось второе зимнее событие под названием «Знаки судьбы», центральным элементом которого стал PvP-режим «Контроль». В нём команды сражаются за флаг: его удержание приносит очки, а потому ключевую роль играет не только захват знамени, но и грамотная защита союзников. Флаг появляется спустя некоторое время после старта матча, а игрок, поднявший его, получает усиленные характеристики и заметную обводку — зелёную для команды и красную для противников, видимую даже сквозь препятствия.

Сражения разворачиваются на двух специальных картах — «Объект Д17 2037» и «Пункт назначения 2037», каждая из которых поощряет командную игру и тактические манёвры. Параллельно доступен PvE-контент: за прохождение спецопераций игроки зарабатывают валюту события, которую можно обменять на награды.

В их числе — HArms CQR, Panzer Arms BP-12, CZ Scorpion EVO и Bushmaster BA50 в тематическом камуфляже «Звездочет», а также уникальные достижения. Кроме того, игроки могут пройти сюжетные спецоперации «Цитадель» и «Цитадель: спасение», чтобы спасти генерала Уортона и наверстать пропущенную главу истории.