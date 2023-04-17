My.Games и Astrum Entertainment договорились разделить Warface

Компания-издатель My.Games договорилась с IT-холдингом Astrum Entertainment о разделе многопользовательского шутера Warface. Последний оставит за собой текущую версию игры, российскую аудиторию шутера и бренд, продолжая получать прибыль только на рынке РФ.

С момента релиза в 2012 году My.Games заработала на Warface $700 млн. Издателю предоставят код игры для её запуска за пределами России. Astrum сможет рассчитывать на государственную поддержку для развития тайтла на локальном рынке.

Права и бренд Warface останется в распоряжении Astrum. Игру будут продавать через VK.Play. My.Games запустит дистрибуцию новой игры в своём сервисе, а также через Steam и Epic Games Store.

По мнению источника «Коммерсанта», сделка обошлась My.Games в $100–150 млн. Он добавил, что издатель планирует нанять разработчиков, «пересобрать продукт» и вложить средства в маркетинг. В My.Games уверяют, что сделка с Astrum была безденежной.

Общая аудитория Warface составляла 120 млн пользователей, из которых, по версии Astrum, половина была геймерами из России. Выручку шутера за 2022 год оценивают примерно в $100 млн, 50% из этой суммы пришлась на российский рынок.

В сентябре прошлого года VK продала My.Games управляющему партнёру Leta Capital Александру Чачаве за $642 млн. В декабре издатель объявил об уходе с российского рынка и передаче игровых активов Astrum, которая входит в АО «Мультипликатор групп». На базе последней в РФ создают игровой холдинг, включающий активы разработчика мобильных проектов «Пиксоник» и СП с дистрибьютором игр Innova. АО будет работать с VK.Play, а список выгодоприобретателей «Мультипликатор групп» остаётся закрытым.

Разработка новой игры My.Games может занять до полутора лет, полагает сооснователь XYZ School и глава Ultimate Education Павел Мосейкин. Он не исключает, что Astrum будет сотрудничать с властями РФ при продвижении Warface. Вероятно, в сеттинг игры добавят пропаганду, «символику спецподразделений и актуальные политические сюжеты в обмен на господдержку».