Серверы шутера Warface: Clutch будут окончательно отключены

Компания MY.GAMES официально объявила о скором прекращении поддержки и полном закрытии шутера Warface: Clutch. Создатели приняли решение перераспределить рабочие ресурсы на другие продукты и сосредоточиться на будущих разработках.

Процесс закрытия серверов пройдет в 2 этапа. Для пользователей ПК доступ к сетевым функциям прекратится 27 мая 2026 года. Владельцы консолей смогут продолжать играть до 25 августа 2026 года. Начиная с 26 февраля разработчики полностью отключили возможность совершать любые внутриигровые покупки и микротранзакции. Скачивание клиента из цифровых магазинов также больше недоступно. Проект требует постоянного подключения к интернету, по этой причине после указанных дат запустить его в автономном режиме будет невозможно.

Пользователи сохранят доступ ко всему ранее приобретенному контенту вплоть до финальных дней работы серверов. Геймеры имеют право запросить возврат средств за покупки через службы поддержки соответствующих платформ. Перенос накопленного прогресса или валюты в другие игры издателя MY.GAMES не поддерживается. Перед окончательным закрытием разработчики планируют провести прощальные события и подарить активным участникам сообщества специальные промокоды для сетевого экшена War Robots: Frontiers.