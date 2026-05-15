Технические обновления Warface - оптимизация сетевого кода, переход на 64-битную архитектуру и ребаланс оружия

2026 год команда Warface объявила годом качества. В первую очередь, речь идет о технической составляющей игры. Основной фокус: оптимизация сетевого кода, переход на 64-битную архитектуру и ускорение загрузки клиента, изменения в интерфейсе, ребаланс оружия, борьба с читерами и многое другое. По некоторым аспектам работы еще ведутся, но уже есть результаты, о которых готовы рассказывать.

Сетевой код

В рамках обновления переработан сетевой код, который долгое время оставался практически неизменным. Основные изменения направлены на устранение десинхронизаций и снижение задержек.

Исправлены ошибки в работе буферизации данных: ранее при нестабильном соединении пакеты могли накапливаться, создавая искусственную задержку и влияя на отображаемый пинг. Буфер по-прежнему используется для корректной последовательной обработки данных, однако его алгоритмы обновлены и адаптированы под текущие требования игры.

Дополнительно был уменьшен размер сетевых пакетов (примерно на 30%), что позволило сократить задержку между действием игрока и реакцией сервера. В результате: выстрелы регистрируются точнее, снижается количество ситуаций «смерти за стенами», уменьшается количество скачков пинга.

Также устранена одна из ключевых причин нестабильного соединения, что уже положительно отражается на стабильности пинга у игроков. Разработчики Warface переделали систему расчета пинга. Раньше он передавался внутри общего игрового сетевого потока вместе с другими командами и данными, а теперь отправляется отдельными пакетами, избегая внутренних накладок. Благодаря этому новый показатель будет меньше зависеть от особенностей обработки игровых данных и станет ближе к идеальному протоколу ICMP. То есть он будет точнее отражать качество соединения между игроком и сервером. Обновленное значение пинга и будет отображаться в игре.

Отдельно обновлен принцип отображения сетевой статистики: теперь задержка измеряется независимым пакетом, без учета времени обработки на стороне клиента или сервера. Это делает отображаемые значения более точными и отражающими реальное качество соединения.

Серверная архитектура

Серверная часть игры переведена на 64-битную архитектуру. Работа над этим направлением велась с 2025 года в рамках оптимизации инфраструктуры.

Переход позволил: снизить нагрузку на CPU серверов примерно на 25%, повысить общую стабильность серверов, улучшить стабильность игрового процесса.

Данное изменение является логичным этапом развития, поскольку прежняя 32-битная архитектура перестала соответствовать текущим требованиям проекта.

Тестирование

Обновленный сетевой код прошел комплексное тестирование: внутренние тесты с моделированием высокой нагрузки, симуляция потери пакетов и нестабильного соединения. После релиза также учитывается обратная связь игроков, что позволяет оперативно выявлять и корректировать оставшиеся проблемы.

VPN

Добавлена система определения VPN-соединений. При активном VPN игрок получает системное уведомление. Это связано с тем, что использование VPN может ухудшать качество соединения и в ряде случаев блокирует подключение к матчам

Ранее подобные ситуации часто становились причиной обращений в техническую поддержку. Новая система направлена на снижение подобных проблем за счет своевременного информирования пользователя.

Оптимизация загрузки клиента

В третьем квартале 2026 года запланировано обновление системы загрузки игры и уровней.

Ожидаемые изменения: сокращение времени входа в матч, уменьшение ожидания между играми, более быстрое переподключение после обрыва связи (интернет, электричество и т.д.)

Дополнительно внедряется модульная система сборки данных. Это позволит выпускать хотфиксы точечно, без необходимости пересборки всего клиента, что ускорит доставку обновлений игрокам.

Дальнейшее развитие

2026 год посвящен работе над технической стороной игры. В планах продолжение работы над стабильностью серверов, дальнейшая оптимизация сетевого кода и устранение оставшихся десинхронизаций, оптимизация загрузки игры и уровней – ускорение загрузки игры, а также улучшение античита.

Сейчас команда активно трудится над новой системой баланса оружия, улучшает и оптимизирует интерфейс. Одним из изменений касательно интерфейса стал отказ от Adobe Flash – интерфейс перевели на новую архитектуру. Это позволило избавиться от технических ограничений старой платформы и значительно упростить поддержку и развитие его в будущем. Новый интерфейс был построен на принципах модульности и адаптивности.

Команда также регулярно информирует аудиторию о проводимых в игре исправлениях и доработках, которые производятся на постоянной основе. Большинство изменений реализуется благодаря обратной связи от игроков: разработчики внимательно изучают предложения сообщества, после чего вносят необходимые корректировки для улучшения игрового процесса

