UnionDequator второй год подряд выигрывает главный турнир по Warface

В Москве завершился финал Astrum Лиги — главного киберспортивного турнира года по тактическому шутеру Warface. Соревнования проходили с 13 по 15 марта на площадке Киностудии имени М. Горького. Восемь сильнейших команд сразились за призовой фонд в 10 миллионов рублей.

Чемпионами турнира стала команда UnionDequator, повторившая успех прошлого года. Коллектив завоевал главный трофей и получил 5 миллионов рублей призовых.

По словам руководителя отдела медиа-проектов и киберспорта Astrum Entertainment Дениса Крюкова, турнир стал одним из самых масштабных событий в истории дисциплины. Организаторы отмечают рост аудитории и интереса к турниру и уже планируют новые проекты для развития киберспортивной сцены Warface.

Финал Astrum Лиги прошёл при поддержке партнёров — «Игры Ростелеком», BLOODY, Ситилинк, Acer, VK Play и Оклик. На арене встретились известные команды, включая WII, MajorTeam, UnionDequator, КозырныеТузы, БезПонтов и 8BIT.TEAM.

Турнир транслировался на YouTube, Twitch, VK Video и в официальном сообществе Warface во «ВКонтакте». За три дня трансляции собрали около 7,3 миллиона просмотров, а пиковая аудитория достигла 27,5 тысячи зрителей.

Первый игровой день прошёл в закрытом формате и транслировался онлайн. В последующие дни финал собрал сотни зрителей на площадке Киностудии имени М. Горького, где гости могли встретиться с киберспортсменами, принять участие в активностях и розыгрышах, а также посмотреть решающие матчи турнира.

Групповой этап прошёл по системе «до двух поражений», а плей-офф состоялся по олимпийской системе. Все участники получили памятную нашивку «Участник Astrum Лига Финал», а победители — кубок, денежный приз и специальный значок чемпиона турнира.