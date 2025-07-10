В Warface началось событие "Проклятие Анубиса" с новым PvP-режимом и оружием

Игрокам предстоит сражаться за флаг в режиме «Контроль» и получать награды в стиле мумий

В тактическом шутере Warface стартовало второе летнее событие — «Проклятие Анубиса». Вместе с ним в игру добавили новый PvP-режим «Контроль», свежую оружейную серию «Мумия» и множество тематических наград.

В центре события — новый режим «Контроль», бои в котором пройдут на картах «Мотель» и «Пагода». Механика режима завязана на захвате и удержании флага. Игрок, рискнувший подобрать флаг, получает усиление характеристик, но становится видимым для всей вражеской команды даже сквозь стены. Защита своего знаменосца и охота на чужого — ключ к победе и дополнительным очкам.

За участие в новом режиме и прохождение спецопераций игроки получат валюту события. Ее можно обменять на ценные награды, включая оружие из новой серии «Мумия» (Beretta ARX160, Kel-Tec KSG и другие), а также детали и предметы из прошлых обновлений. За очки репутации можно гарантированно получить брелок «Мумия».

Параллельно в игре продолжается акция «Брось вызов». На специальной промостранице игрокам доступны временные подарки и задания, за выполнение которых можно получить один из наборов с оружием и внешностью агента навсегда. Обновление уже доступно на площадке VK Play.