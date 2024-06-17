В Warface начался летний сезон "Призраки джунглей"

Многопользовательский шутер от первого лица.

В основе игры лежат динамичные PvP режимы, где игроки делятся на несколько классов персонажей со своими уникальными характеристиками и вооружением. Кроме того, доступны кооперативные миссии на выживание, где предстоит объединить усилия команды против могущественных врагов, управляемых ИИ.

Центральным конфликтом сюжета является противостояние двух фракций. С одной стороны — преступная группировка Blackwood во главе с беспринципными лидерами Урсулой Эллис и Обероном Уайтом, занимающимися незаконной торговлей оружием. С другой — элитное подразделение Warface под предводительством отважного капитана Ли Уортона, призванное обезвредить опасных террористов.

Игрокам доступно 5 классов героев, каждый со своей ролью в команде: Штурмовик, Медик, Инженер, Снайпер и СЭД. Все они обладают уникальными характеристиками и используют индивидуальные виды вооружения для эффективной борьбы с врагами.

Для разнообразия боевых действий в игре представлено 10 режимов, среди которых классические «Командный бой» и «Захват», напряжённая «Мясорубка», тактический «Подрыв» и многие другие. Сражения разворачиваются на десятках разнообразных локациях по всему миру.

Также игрокам доступно несколько уникальных спецопераций, таких как «Затмение», «Ледокол», «Анубис» и многие другие. Эти миссии можно пройти как в одиночку, так и в кооперативном режиме в компании друзей. Уровень сложности PvE операций варьируется от обучающей «Тренировки» до по-настоящему экстремального режима «Профи».