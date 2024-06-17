В Warface начался летний сезон "Призраки джунглей"

Astrum Entertainment объявила о начале летнего сезона «Призраки джунглей» в тактическом шутере Warface. В игру добавили новую PvP-карта «Развалины» в режиме «Мясорубка». Игроки будут сражаться друг с другом в древних руинах, расположенных в джунглях.
Начался сезон рейтинговых матчей. За победы можно получить внешность штурмовика отряда «Тайфун», набор «Дуэлянт», нож диверсанта «Мушкетер» и другие награды. Также доступен летний боевой пропуск с новой серией оружия «Гадюка», камуфляж для экипировки, тематические брелоки и достижения.
Во внутриигровом магазине появилось оружие из серии «Топь», а в течение сезона добавят пистолет-пулемет CSV-9, агентов из отряда «Комодо» и многое другое. Помимо этого, ожидается два летних события, о которых разработчики расскажут позднее.