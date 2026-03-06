В Warface стартовал сезон "Стальные кварталы" с обновлёнными картами и новым боевым пропуском

Astrum Entertainment объявила о начале сезона «Стальные кварталы» в онлайн-шутере Warface. Игрокам стали доступны переработанные карты «Окраина» и «Дворец», обновлённый боевой пропуск и новые награды.
Карта «Окраина» получила новые модели и текстуры, снизив нагрузку на память и улучшив производительность. «Дворец» переработали для более динамичного и сбалансированного геймплея.
Весенний боевой пропуск предлагает эксклюзивные награды: камуфляжи, жетоны, стикеры, достижения и брелок. В магазине боевого пропуска доступна оружейная серия «Металл», включающая HArms CQR, Kel-Tec KSG, Honey Badger и McMillan CS5. Обновлён и PvE-сезон с оружием серии «Сварка» - FN Evolys, Panzer Arms BP-12, ПП-2011 «Кедр-Para», Sabatti STR, пистолет Макарова и нож S&W Survival Tanto.
В рейтинговых матчах появились новые награды: камуфляж «Бригадир» для Mateba Autorevolver, нож, перчатки, стикеры и достижения. Сезон престижа пополнился новыми достижениями, ускорителями и золотыми версиями M16A3 Custom, Marlin 1894 Custom, ППШ-41 Modern и FN Creedmoor.
В ближайших обновлениях разработчики планируют добавить агента «Филин», винтовку Browning Safari, праздничный контракт с АК-15 Custom в камуфляже «Цветок» и пистолет DE Viking.
Кроме контента, команда улучшила античит, оптимизировала работу серверов, ускорила загрузку игры и карт, а также доработала интерфейс.
Читерье убило игру, и полное игнорирование от администрации, в угоду донату...я лучше в кс го на серверах популяю, чем в это снова заморочусь, хуже варфейса только танки, в которых не был почти 2 года, а когда на днях установил, то офигел от того, что даже при тех русофобах что игрой рулили, игра была лояльней к игроку, хотя была самой токсичной в России по своему противостоянию против игроков и лжи в ТТХ, теперь же стало ЕЩЕ ХУЖЕ, вопрос - а кто рулит проектом?Те же что и раньше что ли?Которые признавались в том, что у них целые отделы работали над тем, что бы создавать помехи игрокам у нас, (вызывая нервные срывы и постоянное выделение кортизола, который в буквальном смысле уничтожает организм) и не соблюдать свои же ТТХ, где каждый бой техника ведет себя по-разному, при этом от игрока вообще не зависит ничего, и прицел там просто ни к чему, за вас все решает ИИ...вопреки заявленным ТТХ.