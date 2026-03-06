В Warface стартовал сезон "Стальные кварталы" с обновлёнными картами и новым боевым пропуском

Astrum Entertainment объявила о начале сезона «Стальные кварталы» в онлайн-шутере Warface. Игрокам стали доступны переработанные карты «Окраина» и «Дворец», обновлённый боевой пропуск и новые награды.

Карта «Окраина» получила новые модели и текстуры, снизив нагрузку на память и улучшив производительность. «Дворец» переработали для более динамичного и сбалансированного геймплея.

Весенний боевой пропуск предлагает эксклюзивные награды: камуфляжи, жетоны, стикеры, достижения и брелок. В магазине боевого пропуска доступна оружейная серия «Металл», включающая HArms CQR, Kel-Tec KSG, Honey Badger и McMillan CS5. Обновлён и PvE-сезон с оружием серии «Сварка» - FN Evolys, Panzer Arms BP-12, ПП-2011 «Кедр-Para», Sabatti STR, пистолет Макарова и нож S&W Survival Tanto.

В рейтинговых матчах появились новые награды: камуфляж «Бригадир» для Mateba Autorevolver, нож, перчатки, стикеры и достижения. Сезон престижа пополнился новыми достижениями, ускорителями и золотыми версиями M16A3 Custom, Marlin 1894 Custom, ППШ-41 Modern и FN Creedmoor.

В ближайших обновлениях разработчики планируют добавить агента «Филин», винтовку Browning Safari, праздничный контракт с АК-15 Custom в камуфляже «Цветок» и пистолет DE Viking.

Кроме контента, команда улучшила античит, оптимизировала работу серверов, ускорила загрузку игры и карт, а также доработала интерфейс.