В Warface стартовала "Пиратская лихорадка" с новым PvP-режимом

Геймеров ждут 3 уникальные карты в матчах 6x6

Разработчики Warface объявили о старте нового ивента — «Пиратская лихорадка». Геймеров ждут три живописные карты: «Мосты 2037», «Пирамида 2037» и «Руины». Вместе с новыми полями боя авторы шутера добавили PvP-режим на 12 человек — «Охота за головами».

Режим представляет собой смесь «Командного боя» и «Выживания», где главное условие для победы - накопить и сохранить к концу матча больше жетонов, чем у команды противника. Выбивать ценные предметы можно с убитых врагов. Авторы обещают динамические точки возрождения, чтобы избежать «зажимания» одной из команд на базе.

Вместе с новыми картами в игру добавили камуфляжи на оружие из серии «Тортуга» для A-545, Panzer Arms BP-12, CZ Scorpion EVO 3 и обновленной винтовки AX308.

Опробовать новое событие в Warface можно на VK Play.