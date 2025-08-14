В Warface стартовала "Пиратская лихорадка" с новым PvP-режимом

Геймеров ждут 3 уникальные карты в матчах 6x6
Разработчики Warface объявили о старте нового ивента — «Пиратская лихорадка». Геймеров ждут три живописные карты: «Мосты 2037», «Пирамида 2037» и «Руины». Вместе с новыми полями боя авторы шутера добавили PvP-режим на 12 человек — «Охота за головами».
Режим представляет собой смесь «Командного боя» и «Выживания», где главное условие для победы - накопить и сохранить к концу матча больше жетонов, чем у команды противника. Выбивать ценные предметы можно с убитых врагов. Авторы обещают динамические точки возрождения, чтобы избежать «зажимания» одной из команд на базе.
Вместе с новыми картами в игру добавили камуфляжи на оружие из серии «Тортуга» для A-545, Panzer Arms BP-12, CZ Scorpion EVO 3 и обновленной винтовки AX308.
Опробовать новое событие в Warface можно на VK Play.
Ну надо-же эта донатная помойка всё ещё жива.
Это донатная помойка включила еще больше мощь пылесоса чтобы высосать больше бабла
Мда, работа над анимацией как при старте игры, ничего не изменилось)
И понятное дело он будет платный с платными скинами и чтоб их получить нужно так-же заплатить за "ускорители" иначе, чтоб всё выбить придётся 24\7 играть без отдыха, а иначе ты просто добровольно отдал деньги за какой-то хлам.
Единственное, что можно отнести к плюсам этой игры так это PvE режимы и то не все. Дельта форс я думаю по PvE скоро догонит эту игру которая забила болт на тех кто не хочет донатить и читеров.