В Warface стартовало событие "Морские хищники" с новым PvP-режимом

Издатель и разработчик Astrum Entertainment представил новое игровое событие "Морские хищники" для тактического шутера Warface. Центральной особенностью обновления стал командный PvP-режим "Охота за головами", который сочетает классические перестрелки с новой механикой сбора трофеев, способной кардинально изменить исход каждого матча.

В новом режиме игрокам необходимо не только устранять соперников, но и подбирать выпадающие после их гибели черепа, приносящие очки команде. При этом трофеи не попадают в общий счет сразу — они хранятся у персонажа до его смерти. Если игрок погибает, половина собранных черепов выпадает на поле боя и становится доступной противникам. Благодаря этому любая успешная атака может изменить расстановку сил буквально за несколько секунд. Победителем становится команда, которая сумеет накопить и сохранить больше всего очков до завершения матча. Режим доступен на картах "Объект Д17 2037", "Пункт назначения 2037" и "Руины".

За участие в событии пользователи смогут получить оружие новой серии "Гроза глубин", в которую вошли SARB-15 JAKL, Winchester 1887, улучшенный Magpul FMG-9 и PGM Ultima Ratio. Кроме того, в список наград включены золотые версии F90 MBR, Mossberg 590 Custom, Quarter Circle 10 SMG Custom и Remington MSR.

Также игрокам станет доступен сбор специальных карточек, необходимых для открытия камуфляжа "Мегалодон", а также тематических обликов для коктейля Молотова и тесака-пилы из той же серии.

Помимо запуска события, разработчики открыли публичный тест новой системы прокачки оружия. В течение августа пользователи смогут опробовать обновление, оставить отзывы и предложения, которые будут учтены при дальнейшей доработке механики. Событие "Морские хищники" уже доступно всем владельцам Warface на платформах Astrum Play и Steam.