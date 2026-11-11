В Warface стартовало событие "Последствия" с командным "Арсеналом" и золотым оружием

В тактическом шутере Warface стартовало ноябрьское событие «Последствия», главным нововведением которого стал командный PvP-режим «Арсенал». Он объединяет привычную механику смены оружия с командными сражениями, предлагая участникам соревноваться в скорости устранения противников.

Правила достаточно просты: после каждых двух убийств оружие игрока автоматически меняется на следующее. При этом все участники начинают с одинаковым снаряжением и проходят одну последовательность вооружения, поэтому самостоятельно выбирать пушки не получится.

Победит команда, которая первой наберёт 200 очков. Если за десять минут ни одна из сторон не достигнет этой отметки, победителя определят по текущему счёту. Сражения проходят на картах «Пункт назначения 2037», «Мотель» и «Пригород».

Любителям кооперативного прохождения тоже подготовили дополнительные награды. За завершение спецопераций на любой сложности игроки будут получать короны и монеты Чёрного рынка. Причём количество заработанной валюты не ограничено — награды начисляются за каждое успешное прохождение.

Отдельное внимание уделили новой коллекции вооружения. В серии «Мутаген» представлены CZ 805 BREN A2, «Сайга-12С», FN SCAR-L PDW и СВ-98. Кроме того, участники события смогут получить пять золотых моделей: F90 MBR, DP-12, SAR 109T Specs, СВУ-АС и Kel-Tec SUB2000. Среди наград также появился нож HX Outdoors Trident «Крысолов».

Обычные предметы на специальной витрине обойдутся в 4000 карточек, а золотое оружие — в 6000 карточек за модель.

Событие «Последствия» уже доступно в Warface на PC через Astrum Play и Steam.