В Warface стартовало событие "Светлое прошлое" в коллаборации с Atomic Heart

В Warface стартовало масштабное осеннее событие «Светлое прошлое», созданное в сотрудничестве с разработчиками Atomic Heart. Игроков ждёт погружение в атмосферу альтернативного Советского Союза: ретрофутуристическая архитектура, легендарные роботы и фирменная эстетика Предприятия 3826.

Главным центром событий стала новая карта «Атомград». Она повторяет локации Atomic Heart, включает узнаваемых персонажей — в том числе Элеанору — и сопровождается оригинальной музыкой из игры. Карта доступна в PvP-режимах «Подрыв» и «Добыча».

В рамках события игроки смогут получить уникальную полимерную перчатку Atomic Heart с характерной электрической анимацией. На её основе добавлены три классовых устройства для разных ролей — штурмовика, медика и инженера — каждое со своей анимацией, включая шуточную мини-игру «камень-ножницы-бумага». Также в игру возвращается Майор Нечаев с культовым оружием «Звёздочка».

Основой активности стал PvP-режим «Добыча»: команды сражаются за контроль над точками генерации слитков, собирают их в сейфах или отбирают у соперников и доставляют в слиткоприемники. Матчи проходят на картах «Атомград», «Мосты 2037» и «Пункт назначения».

За участие можно заработать внутриигровую валюту и обменять её на камуфляжи серии «Аргентум» для AK-12, «Сайги-12С», АМБ-17 и ОЦ-48K MK2.

Событие уже доступно на VK.Play, Steam и Astrum Play.