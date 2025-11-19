В Warface стартовало событие "Светлое прошлое" в коллаборации с Atomic Heart

В Warface стартовало масштабное осеннее событие «Светлое прошлое», созданное в сотрудничестве с разработчиками Atomic Heart. Игроков ждёт погружение в атмосферу альтернативного Советского Союза: ретрофутуристическая архитектура, легендарные роботы и фирменная эстетика Предприятия 3826.
Главным центром событий стала новая карта «Атомград». Она повторяет локации Atomic Heart, включает узнаваемых персонажей — в том числе Элеанору — и сопровождается оригинальной музыкой из игры. Карта доступна в PvP-режимах «Подрыв» и «Добыча».
В рамках события игроки смогут получить уникальную полимерную перчатку Atomic Heart с характерной электрической анимацией. На её основе добавлены три классовых устройства для разных ролей — штурмовика, медика и инженера — каждое со своей анимацией, включая шуточную мини-игру «камень-ножницы-бумага». Также в игру возвращается Майор Нечаев с культовым оружием «Звёздочка».
Основой активности стал PvP-режим «Добыча»: команды сражаются за контроль над точками генерации слитков, собирают их в сейфах или отбирают у соперников и доставляют в слиткоприемники. Матчи проходят на картах «Атомград», «Мосты 2037» и «Пункт назначения».
За участие можно заработать внутриигровую валюту и обменять её на камуфляжи серии «Аргентум» для AK-12, «Сайги-12С», АМБ-17 и ОЦ-48K MK2.
Событие уже доступно на VK.Play, Steam и Astrum Play.
А почему такое название ивента? Судя по игре и реальной истории никаким светлым прошлым это не было. Если что это не политика, а трезвый взгляд на вещи, так что лёд к своим горящим местам прикладывайте не задумываясь))
а вот в ссср не было картошки фри!!! и кролики не носили такие кепки!
Два отчественных в некоторой степени проекта нашли друг друга. Кстати Atomic Heart это один из единственных проектов последних лет который пираты стыдливо оставили без релиза на своих просторах. Выкинув сверх глюченную дев версию только для завлекалочки.