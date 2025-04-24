Вооружайся вместе с PlayGround.ru - дарим всем набор оружия в честь дня рождения Warface

Отечественный онлайн-шутер Warface отмечает в апреле свое 13-тилетие. Это очень солидный возраст для проекта. За это время игра обросла большим количеством контента, который день за днем штурмует крепкое комьюнити из миллионов игроков.

Мы сами погрузились в актуальную версию Warface, оценили все происходящее и остались под приятным впечатлением. Подробнее о текущих специальных режимах, компании и многом другом можно почитать в отдельном материале.

Думаем, что большинство активных игроков и так все это знают. Но тем, кто когда-то играл в Warface, сейчас самое время вернуться. Игра круто изменилась и сейчас сможет увлечь также сильно, как когда-то. Ну а чтобы возвращение прошло максимально комфортно, как и перед любой тактической операцией, нужно хорошенько подготовиться и собрать лучшее снаряжение.

Поэтому специально для пользователей PlayGround.ru Warface подготовил особые наборы, которые включают в себя 5 актуальных образцов оружия, а именно:

Обрез Лупара

IWI Carmel

Kalashnikov USA Komrad 12

CSV-9

ДВЛ-10 М2

Весь этот солидный арсенал ждет своих новых владельцев в разделе ПРИЗЫ. Помимо крутых пушек в наборе есть еще и брелок "Эволюция": Украшение для основной пушки, которое похоже по цветовой гамме на наш логотип. Коды действительны до 30 мая и их количество ограничено, так что стоит поторопится!

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