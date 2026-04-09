Warface отмечает 14-летие: новый PvP-режим, событие "Наследие" и турниры

Тактический шутер Warface празднует 14-летие с масштабным обновлением, которое объединяет новый контент, игровые режимы и праздничные активности. Издатель и разработчик Astrum Entertainment подготовил для игроков сразу несколько новинок, включая самостоятельный PvP-режим «Вызов», событие «Наследие» и серию киберспортивных турниров.

Главным нововведением стал режим «Вызов», который делает акцент на чистом скилле. Здесь используется отдельная система прогресса: игроки начинают путь с нуля и продвигаются по лигам независимо от рейтингового режима. Геймплей стал более требовательным — увеличенное время до убийства, контроль отдачи и точность стрельбы выходят на первый план, а исход матчей напрямую зависит от тактики и индивидуального мастерства.

Параллельно стартовало событие «Наследие», в рамках которого доступен PvP-режим «Добыча». В нём команды сражаются в формате 6 на 6, собирают золотые слитки и доставляют их на точки, стараясь опередить соперников. Бои проходят на знакомых картах, включая «Пункт назначения», «Объект Д17» и обновлённый «Дворец».

За участие в матчах, миссиях и контрактах игроки получают специальную валюту, которую можно обменять на тематические награды. Среди них — оружейная серия «Наследие», включающая Type 97, USAS-12, SIG MPX SBR Custom и AX308, а также уникальные достижения и косметические предметы.

Дополняют праздник киберспортивные турниры «Наследие», разделённые на несколько дивизионов. Часть из них открыта для всех игроков, а в одном из направлений за победу будут бороться блогеры и профессиональные команды в режиме «Вызов».

Отдельное внимание уделено и промоактивностям: на специальной странице игроки могут получать подарки за ежедневный вход, участвовать в мини-играх и выигрывать дополнительные призы, включая редкое оружие.

Праздничное обновление также включает выход нового легендарного агента и дополнительные активности в социальных сетях, превращая годовщину Warface в полноценное событие для всего сообщества.