Завершился грандиозный финал турнира Astrum League Championship 2024 с рекордным призовым фондом

С 13 по 16 февраля в Москве на площадке Winstrike Arena прошел LAN-финал Astrum League Championship 2024 — крупнейшего турнира года по тактическому шутеру Warface. Восемь лучших команд боролись за рекордный для серии призовой фонд в 10 миллионов рублей, а суммарный пул наград в рамках всей турнирной серии достиг 33,7 миллиона рублей.

На сцену вышли сильнейшие коллективы, включая Virtus.pro — прошлогодних чемпионов, заработавших за сезон более 14,5 млн рублей призовых. В течение четырех дней трансляции велись на YouTube, Twitch, VK Video Live и в сообществе Warface ВКонтакте. Турнир собрал более 3 миллионов просмотров, а пиковая аудитория достигла 33 тысяч зрителей. Финальные матчи 15–16 февраля прошли с участием оффлайн-зрителей — более тысячи человек посетили Winstrike Arena, где их ждали конкурсы, тематические фотозоны и тестовые игровые станции.

В решающем поединке сошлись UnionDequator и MajorTeam. Финальная серия BO5 завершилась победой UnionDequator, которые стали первыми чемпионами Astrum League и увезли 5 миллионов рублей призовых. MajorTeam заняли второе место с наградой в 2,2 миллиона рублей. Третье и четвертое место поделили Virtus.pro и «КозырныеТузы», получив по 800 тысяч рублей.

Зрителей ждали не только зрелищные матчи, но и подарки от организаторов. Через Twitch Drops и VK Video Live разыгрывались эксклюзивные внутриигровые предметы, в том числе редкие достижения и оружие, а также подписки Kaspersky Premium.

Организаторы уже строят планы на будущее. Руководитель медиа-проектов и киберспорта Astrum Entertainment Денис Крюков подчеркнул, что компания продолжит развивать киберспортивное направление, увеличивать количество дисциплин и привлекать новую аудиторию.