Создатели The Last Stand анонсировали стратегию Warfare 1776 о Войне за независимость США

Студии Con Artist Games и Monstrum совместно с издательством Armor Games Studios официально анонсировали Warfare 1776, продолжение известной серии двумерных тактических стратегий. Новый проект переносит привычную механику боев из эпохи Первой и Второй мировых войн в 1776 год, во времена Войны за независимость США. Игрокам предложат возглавить Континентальную армию или Британскую империю в масштабном противостоянии за контроль над северными колониями.

В основе игрового процесса лежит классическая система перетягивания каната на боковом экране, где одна успешная фланговая атака способна превратить стройные ряды в хаотичное бегство. Под командование игроков поступят отряды линейной пехоты, егеря, стрелки, ополченцы, гренадеры, полевая артиллерия и тяжелая кавалерия. Позиционирование войск на местности станет ключевым фактором победы, так как использование укрытий в лесах и у заборов защищает солдат, а сохранение плотного строя на открытой местности удерживает боевой дух.

Боевой дух подконтрольных отрядов прямо влияет на исход сражения, ведь паника среди солдат может привести к массовому дезертирству с поля боя. Для перелома ситуации полководцы смогут расходовать очки влияния на специальные приказы вроде сплочения войск или массированной атаки, а также вызывать артиллерийский удар из гаубиц, мортир и тяжелых пушек. Каждому подразделению можно отдавать прямые команды на марш, отступление или удержание позиции в зависимости от обстановки.

За пределами тактических битв геймеров ждет глобальная карта северных колоний, по которой армия передвигается в реальном времени. Военные походы потребуют контроля снабжения и усталости солдат, а смена сезонов от летнего зноя до зимнего снега повлияет на скорость передвижения. На карте присутствуют туман войны, точки интереса с брошенными припасами, заброшенные таверны, а также поселения, где можно пополнять людские ресурсы, покупать лошадей и запасаться боеприпасами.

Перед началом кампании игроку предстоит создать собственного офицера и выбрать его предысторию, будь то медик, кавалерист или оратор, что прямо повлияет на стартовые ресурсы и варианты выборов в случайных событиях. Каждая провинция на карте склоняется на сторону британской короны или патриотов, а действия игрока меняют политический баланс региона. За выполнение приказов командования полководец продвигается по службе и открывает доступ к новым типам войск и улучшениям.

Системные требования Warfare 1776 оказались максимально скромными, поэтому стратегия запустится практически на любом компьютере с двухъядерным процессором на 2.0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. Точная дата выхода проекта пока не объявлена, однако страница игры уже появилась в сервисе Steam, где заявлена поддержка текстового перевода на русский язык.