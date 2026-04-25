Анонсировано обновление Jade Shadows: Constellations для Warframe: дети Сталкера, новый контент и переработка Нидуса

Студия Digital Extremes официально раскрыла название и первые детали масштабного обновления, которое выйдет в середине 2026 года. Релиз обновления, получившего название Jade Shadows: Constellations, запланирован на июнь.

Jade Shadows: Constellations станет прямым продолжением сюжетной линии Jade Shadows, где игроки узнали предысторию и мотивы загадочного Сталкера. В новом квесте игрокам предстоит вновь посетить логово Сталкера, однако на этот раз в центре внимания окажутся его дети — Орион и Сириус.

Анимационный трейлер, выпущенный Digital Extremes, показывает сражение брата и сестры на пустынном мире, а также демонстрирует протофреймы: Гаруда и Эш, Вена и Рёку соответственно. По заявлению разработчиков, игрокам будет предложено сделать выбор — на чью сторону из детей Сталкера встать в ходе прохождения квеста. От этого решения, вероятно, будет зависеть развитие сюжета.

Обновление добавит две новые миссии для кораблей Railjack в секторе Уран-Проксима. Обе миссии будут связаны с персонажами Веной и Рёку, что расширит лор вселенной.

Помимо этого, разработчики проведут небольшую переработку (реворк) варфрейма Нидуса, который тесно связан с историей Заражённых. Ему увеличат запас здоровья и улучшат способности, чтобы сделать его более жизнеспособным в актуальном метагейме.

С 4 мая по 1 июня в игре пройдёт операция «Чрево зверя» (Beast's Maw). Участвовать в ней смогут игроки, завершившие квест «Новая война».

В ходе операции откроются две миссии на Уране, одна из которых проходит в новом узле Брут. Миссия будет представлять собой классическую оборону в стиле Вознесения, однако с повышенной сложностью — появятся особые юниты Эксимусов Нефритового Света (Jade Light Eximus). За участие в операции можно будет получить как новые, так и вернувшиеся из предыдущих ивентов награды.