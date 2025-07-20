Digital Extremes хочет выпустить нативную версию Warframe для Switch 2, но пока не получила девкиты

Многие игры ещё не получили официальную версию для Nintendo Switch 2, даже спустя более месяца после запуска консоли. Однако, похоже, этому есть простая причина.

Digital Extremes недавно прокомментировали, что хотели бы выпустить нативную версию Warframe для Nintendo Switch 2 с несколькими улучшениями. Однако разработчик пока не получили официальный девкит новой консоли Nintendo.

Генеральный директор Стив Синклер прокомментировал:

Наша техническая команда очень рада возможности воспользоваться преимуществами высокоскоростных ядер Switch 2 и других интересных функций, но поставки комплектов разработки идут с огромной задержкой. Когда у нас появится девкит, мы обязательно сделаем нативную версию Warframe.

Похоже, Nintendo проявляет осторожность в распространении комплектов разработки. «Так что, если вы знаете кого-то…» — пошутил Синклер, комментируя возможность получить небольшую помощь в их получении.