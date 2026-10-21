Студия Digital Extremes анонсировала масштабную переработку системы модификаций Riven в игре Warframe. Изменения направлены на упрощение механики, поощрение разнообразия билдов и повышение удобства для новичков. Обновление с новой системой выйдет 22 октября.

Что меняется

Ограничение эффективности боеприпасов. За рядом временных исключений эффективность использования боеприпасов будет ограничена на уровне 75 %. Это значит, что в лучшем случае оружие будет расходовать один боеприпас на каждые четыре выстрела.

За рядом временных исключений эффективность использования боеприпасов будет ограничена на уровне 75 %. Это значит, что в лучшем случае оружие будет расходовать один боеприпас на каждые четыре выстрела. Сброс и новые базовые значения модификаций. Все существующие модификации Riven будут сброшены до новых базовых значений — они соответствуют показателю 1,2 по меркам старой системы. В результате новое оружие с самого начала будет поставляться с мощными модификациями, а эффективность ранее собранных Riven может заметно измениться.

Все существующие модификации Riven будут сброшены до новых базовых значений — они соответствуют показателю 1,2 по меркам старой системы. В результате новое оружие с самого начала будет поставляться с мощными модификациями, а эффективность ранее собранных Riven может заметно измениться. Отказ от привязки к персонажу. Система больше не будет учитывать расположение Ривен на персонаже — это упрощает сравнение и оценку модификаций.

Компенсация для игроков

Чтобы смягчить влияние изменений на уже собранные билды, Digital Extremes предоставит всем игрокам награду через внутриигровую почту. Те, кто активно использовал «Riven Splicers» и блокировку черт (появились в начале 2026 года), получат двойную награду — в знак благодарности за тестирование системы.

Разработчики сформулировали ключевые цели обновления:

обеспечить наличие мощных Riven с первого дня выпуска нового оружия;

гарантировать заметный прирост характеристик для любого оружия, включая уже популярные варианты;

отказаться от постоянных корректировок — характеристики Riven не будут меняться сами по себе, если игрок не перезакачает модификацию;

применять единый подход ко всему оружию — это даст студии больше контроля при балансировке старых и новых образцов;

упростить систему, убрав лишние факторы (вроде расположения) из оценки эффективности Riven.

Ранее система Riven требовала ежеквартальной корректировки модификаций, чтобы сбалансировать высокий урон и популярность отдельных видов оружия. Несмотря на доработки, в игре по‑прежнему формировались «мета‑оружия», во многом благодаря возможностям Riven. Новая версия призвана сделать баланс более прозрачным и предсказуемым.